Matka ruského hackera, kterého chtějí USA i Rusko, požádala o pomoc Zemana

Dopis, který má redakce Izvestijí k dispozici, odeslala minulý čtvrtek do Prahy Ljubov Sokirdonovová. Upozorňuje v něm českého prezidenta na údajně nezákonný postup české policie a prosí ho o pomoc.

„V rozporu se všemi normami mezinárodního práva syna několik hodin po zadržení umístili do psychiatrické nemocnice, přivázali mu ruce a nohy k posteli, násilně ho tam zadržovali, nedovolili mu chodit na záchod a odepřeli mu stravu. Po celou dobu mu injekčně podávali psychotropní látky, které potlačují vůli,“ píše podle Izvestijí Sokirdonovová.

Nikulinova matka v dopisu prezidentovi píše, že je invalidní a že loni pohřbila svého staršího syna. „Můj (mladší) syn dal přednost pravdě před slibovaným prospěchem. Je mu jen třicet let. Zapřísahám vás, abyste mě této poslední naděje nezbavil,“ uvádí Sokirdonovová, podle níž bývalá česká vláda loni na „očividné porušení lidských práv“ náležitě nereagovala.



Nikulinova matka naráží na lednovou zprávu listu Izvestija, že její syn v českém vězení umírá. Podle listu se Nikulinovo zdraví vázně zhoršilo. List tehdy citoval hackerova advokáta Vladimira Makajeva, který tvrdí, že jeho klient je v úplné izolaci, trpí prudkými bolestmi a nedostává se mu náležité péče.

„Nasadili na něj kárnou psychiatrii a snaží se z něj dostat lživé přiznání k údajnému vměšování do americké předvolební kampaně. To má samozřejmě vliv na celkový stav člověka, který se snaží dokázat svou nevinu,“ uvedl ruský právník. Stav vězněného se prý může stát kritickým.

Vězeňská služba i ministerstvo spravedlnosti se však proti těmto tvrzením ohradily. „Zdravotní stav Jevgenije Nikulina se od doby jeho nástupu do výkonu vazby nezhoršil. Informace, které se objevily v ruském tisku, tedy důrazně vyvracíme. Vězeňská služba poskytuje řádnou péči všem vězněným osobám v rámci svých, případně civilních, zdravotnických zařízení. S touto péčí musí ale vězněná osoba souhlasit,“ tvrdí mluvčí bezpečnostního sboru Petra Kučerová. Mluvčí ministerstva spravedlnosti Tereza Schejbalová doplnila, že informace uvedené v listu Izvestija nebyly pravdivé.

Na to, že se dodržují všechny standardní postupy dohlíží i ruské velvyslanectví v Praze. Mluvčí ambasády Izvestijím v lednu řekl, že Nikulinovi poskytují „komplexní konzulární podporu“. Kolmakov řekl, že pracovníci velvyslanectví jsou s ním v kontaktu, stejně jako s jeho advokátem, s českými úřady a s vedením věznice. Starají se o to, aby byly dodrženy všechny zákonné zájmy ruského občana „včetně nezbytného lékařského ošetření“.

O vydání se zajímá i Zeman

Třicetiletého Nikulina zadržela v říjnu 2016 v Praze česká policie na základě amerického zatykače. USA ho viní z opakovaných hackerských útoků, o jeho vydání žádají Spojené státy i Rusko. Pražský vrchní soud loni v listopadu potvrdil přípustnost vydání Rusa do Spojených států, kde je obviněn z útoků na sociální sítě LinkedIn a Formspring a webové úložiště Dropbox z let 2012 až 2013.



Nikulin tvrdí, že americká obvinění vycházejí pouze z tvrzení agentů FBI, kteří po něm prý výměnou za beztrestnost chtěli, aby se přiznal k proniknutí do elektronické pošty neúspěšné prezidentské kandidátky Hillary Clintonové na příkaz ruského prezidenta Vladimira Putina.

Moskva už dříve uvedla, že udělá vše pro to, aby vydání Nikulina do USA zabránila. O jeho extradici požádalo Rusko ve stejný den jako Spojené státy, a to na základě zatykače kvůli internetové krádeži z roku 2009 v řádu desítek tisíc korun (podrobnosti v článku Údajný ruský hacker Nikulin může být vydán do Ruska i USA, rozhodl soud). Za vydání Nikulina do Ruska prý lobbuje podle Respektu i prezident Miloš Zeman, který na toto téma mluvil v průběhu ledna a února s ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem (ANO). Právě on bude mít konečné slovo v tom, kam ruský hacker zamíří.

Dvě ústavní stížnosti

Pelikán dostal před Vánocemi k dispozici Nikulinův spis a od té doby mu běží tříměsíční lhůta, v níž případně může věc předložit ještě Nejvyššímu soudu.

Nikulin podal minulý týden druhou ústavní stížnost. Minulý týden o tom informovala agentura TASS. Podle advokátů chce zvrátit verdikt pražského vrchního soudu o přípustnosti vydání do USA (podrobnosti o rozhodnutí soudu najdete v tomto článku). Advokáti ruského hackera stížnost zdůvodnili porušením Nikulinova práva na spravedlivý proces a práva na obhajobu. Ústavní soud potvrdil, že stížnost obdržel.

Letos v lednu Nikulin neuspěl s první ústavní stížností proti vazbě. Ústavní soud ji označil dílem za opožděnou, dílem za zjevně neopodstatněnou.



Nikulin rovněž zažaloval rozhodnutí, jímž mu údajně české ministerstvo vnitra odepřelo „humanitární azyl“. Humanitární azyl prý Nikulin potřebuje proto, že „se obává, že projednávání jeho případu v USA nebude spravedlivé“.