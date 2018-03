Každá školka zvládne dvouleté děti s podporou státu, říká ředitel jeslí

Nebýt nápisu na fasádě budovy, málokdo z kolemjdoucích by tušil, že se to uvnitř prvorepublikové vily na pražských Vinohradech hemží malými dětmi. Soukromé jesle a školka Bambíno se už deset let starají i o ty nejmenší – některým je teprve šest týdnů. Chodí sem však také dvanáct dvouletých dětí, tedy těch, o jejichž péči se právě teď bouřlivě diskutuje.

Podle zákona, který politici schválili v roce 2016, mají mít školky povinnost starat se od roku 2020 také o dvouleté děti. Podle odpůrců zákona tak malé děti do školky nepatří. Vznikla kvůli tomu i petice, kterou dosud podepsalo přes čtrnáct tisíc lidí. Píše se v ní, že malé děti by měly být doma, protože do tří let věku se formuje až devadesát procent naší osobnosti, a je proto důležité, aby dítě navázalo vazbu s matkou.

S tím však Trnka nesouhlasí. „Podle mého názoru neexistuje univerzální spodní hranice pro to, kdy dítě může začít chodit do kolektivu – ať už do jeslí, nebo do školky. Musí být ale na vstup do takového zařízení připravené. Není pravdou, že žádné dvouleté dítě není připravené, a není pravdou, že každé tříleté dítě je připravené,“ dodává ředitel jeslí a školky Bambíno a také Základní školy Square.

Podle něj záleží na osobnosti dítěte a jeho psychomotorickém vývoji. Rodičům tak vždy radí, jakým způsobem mají svého potomka motivovat a pracovat s ním před nástupem do školky.



„Rodiče by měli dítěti vysvětlit, že nejde do školky, protože už na něj nemají čas, ale protože ho tam čekají nové zážitky, najde si nové kamarády, naučí se nové věci. Je nutné o tom mluvit tak, aby se dítě do školky těšilo, vědělo, že se to stane, a mohlo se na to připravit,“ říká Trnka.



Rodičům doporučuje, aby s dítětem obešli několik školek a dali potomkovi šanci spolurozhodnout o tom, jakou mateřskou školu bude navštěvovat. „My si s rodiči vždy povídáme o tom, co od nás očekávají, protože ne každá školka je pro každé dítě a naopak. Je potřeba vyladit to, co rodič očekává a co školka nabízí,“ uvedl Trnka.

Na jednu učitelku až dvacet čtyři dětí

Podle kritiky, která zaznívá ohledně připravovaného zákona, nemůže být školkám plošně nakázáno, aby přijímaly dvouleté děti, protože pro to nemají vhodné podmínky.



V jeslích Bambíno se jedna učitelka nebo učitel stará o maximálně deset dětí, kterým tak mohou věnovat dostatečnou individuální péči. Za to však také musí rodiče zaplatit – školkovné pro děti do tří let v případě, že do jeslí chodí každý všední den v týdnu, činí bezmála devatenáct tisíc korun za měsíc.

Veřejné mateřské školy jsou sice zadarmo, ale na jednu učitelku v praxi často připadá třída čítající až dvacet čtyři dětí. Ty dvouleté toho však nezvládají tolik jako o rok starší děti, učitelky je musí přebalovat a věnovat jim více individuální péče. A na to ve veřejném školství nejsou prostředky.

Školky budou potřebovat víc pracovníků, a to i těch nepedagogických, jako jsou chůvy nebo zdravotní sestry. Není však jasné, zda si je budou moct dovolit zaplatit. Kromě toho budou muset školky sehnat peníze na vybavení – na nočníky, přebalovací pulty nebo likvidaci použitých plen.

Podle Trnky může být každá školka připravena na přijímání dvouletých dětí, ale musí mít dostatek času a prostředků, aby tomu uzpůsobila podmínky.

„Všichni rodiče, kteří potřebují, aby jejich děti navštěvovaly školky už například ve dvou letech, mají tu možnost mít a stát by jim tuto možnost měl zajistit,“ říká Trnka.



„Pro nás je důležité neklást na děti nesmyslné nároky, ale pracovat s individualitou dítěte a pozitivně je motivovat v přirozeném rozvoji jejich kompetencí. Dvouleté děti zvládnou spoustu velkých věcí, důležitá je pozitivní motivace a práce s menšími skupinami dětí,“ dodává Trnka.

Václav Klaus mladší (ODS) přišel před několika týdny s návrhem na zrušení zákona, který dává školkám povinnost přijímat dvouleté děti. Klausův návrh našel podporu také u Senátu. Vláda se však proti návrhu postavila. Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) uvedl, že je potřeba změnit financování výstavby mateřských škol.