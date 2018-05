Jména ministrů strany určí po referendu ČSSD, program koalice je hotov

Až zřejmě na počátku června bude premiér v demisi Andrej Babiš s jistotou vědět, zda je sociální demokracie ochotna jít s ANO do menšinové koaliční vlády tolerované komunisty. To už by mělo být po vnitrostranickém referendu ČSSD. A až pak chtějí Andrej Babiš a Jan Hamáček řešit jména možných ministrů.