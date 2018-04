Referendum ČSSD o vládě bude do prázdnin, hlasovat musí čtvrtina členů

Širší vedení ČSSD přes kritiku neodmítlo další vyjednávání o vytvoření vlády s ANO a s podporou KSČM. Referendum, jehož konání si vyžádal už únorový sjezd strany, by se mělo konat do dvou měsíců. Strana má zhruba 19 tisíc členů.



Přesné znění otázky a termín referenda určí předsednictvo sociální demokracie. „Zatím, jak nemáme ukončena ta jednání (o vládě), nemůžeme dnes říct přesně to, na co se budeme ptát našich členů,“ uvedl Hamáček.

Předseda Senátu Milan Štěch, který patří k odpůrcům vlády s ANO, byl výsledky jednání širšího vedení spokojen. „Dopadlo to tak, jak to dopadnout mělo,“ řekl novinářům Štěch s tím, že výsledek referenda bude respektovat, přestože má za to, že ČSSD by měla zůstat v opozici a modernizovat se.

„Bude na každém z nás, abychom zvážili, zda-li ty podmínky jsou tak dobré, aby to vykompenzovalo to, půjdeme do vlády s hnutím, se kterým jsme měli poměrně těžké vládnutí v předchozím období a kde je problematický (předseda ANO) Andrej Babiš,“ uvedl. „Mám zkušenost, že Andrej Babiš si stejně dělá, co chce, a co je nejhorší, oni ti jeho členové ho prakticky na slovo poslouchají,“ řekl Štěch. „To není demokracie, to je kult,“ dodal.

Potvrzený zákaz spolupráce s SPD

Ústřední výkonný výbor rovněž zakázal spolupráci s SPD na celostátní úrovni. „Už na sjezdu jsme si odsouhlasili usnesení, že jakákoli vládní odpovědnost ČSSD nesmí být závislá na hnutí SPD,“ řekl novinářům místopředseda strany Roman Onderka. Zákaz spolupráce byl přijat jednomyslně, uvedl Jan Hamáček.

Předsednictvo ČSSD souhlasilo s obnovením jednání s ANO před týdnem. Reagovalo tak na novou nabídku ANO, které socialistům přenechalo pět ministerstev včetně sporného vnitra. Sociální demokraté pak na schůzce místopředsedů předložili ANO některé další podmínky, například aby koaliční smlouva zavázala premiéra do týdne rezignovat, pokud všichni ministři ČSSD podají demisi.

Proti vstupu do vlády se během tohoto týdne ostře postavili senátoři ČSSD v čele se zmíněným Štěchem, kteří chtějí lobbovat mezi členy, aby případnou koalici nepotvrdili ve vnitrostranickém referendu.



Senátoři kritizují to, že současná varianta dohody počítá s účastí trestně stíhaného šéfa ANO Andreje Babiše ve vládě. Vadí jim i to, že by se menšinový kabinet ČSSD a ANO musel opírat při hlasování o důvěře o komunisty. Za třetí důvod proti koalici označili senátoři dosavadní hlasovací spojenectví ANO s komunisty a SPD ve Sněmovně. Jednání o vládě mají pokračovat příští týden.

