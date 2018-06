Babiš jednal o vládě s Hamáčkem, Filipovi se nelíbí ministři Ťok i Vojtěch

Čeká se teď na jednání prezidenta Miloše Zemana s kandidátem ČSSD na ministra zahraničí Miroslavem Pochem. Ještě před tím by se měl Poche setkat s Hamáčkem.

To, že se s Babišem večer setká a bude od něj chtít slyšet jména kandidátů za ANO, řekl Hamáček v úterý ráno novinářům.

Politici se snažili utajit místo jednání, novináři se sešli u Hrzánského paláce na Hradčanech, kde teď premiér nejvíc úřaduje, ale politici se sešli nakonec jinde. „Jednání s panem premiérem proběhlo na Úřadu vlády,“ sdělil iDNES.cz Hamáček.

Výsledek jednání nechtěl komentovat a před novináři se schovával ve své kanceláři ve Sněmovně. I on teď čeká především na to, jak Poche pochodí u Zemana. Babiš měl oba své mobilní telefony přesměrované do hlasové schránky.

Filipovi by se líbil Zaorálek, stejně jako Zimolovi

S Babišem se pak sešel na tři čtvrtě hodiny také předseda komunistů Vojtěch Filip, ten byl ochoten se s novináři bavit. „Řekl jsem mu, že trvají naše výhrady k nominaci pana Pocheho. Nejsem toho názoru, že on by byl člověk schopný řídit českou zahraniční politiku,“ uvedl Filip.

Poté, co první místopředseda ČSSD Jiří Zimola jako možného vhodného kandidáta zmínil exministra zahraničí Lubomíra Zaorálka, i šéf komunistů překvapivě kladně reagoval na jeho jméno. „Myslím si, že už zahraniční politiku řídil a posun k lepšímu je věcí sociální demokracie, případně pana premiéra,“ řekl iDNES.cz šéf komunistů.

Babiš podle Filipa ministry Ťoka i Vojtěcha hájí

„Já jsem opakoval svoje výhrady k ministru zdravotnictví a ministru dopravy,“ řekl iDNES.cz šéf KSČM. Adam Vojtěch je ministrem zdravotnictví a Dan Ťok ministrem dopravy. „Pan premiér zastává stanovisko, že svou práci vykonávají dobře, to je jeho věcí, on nominuje,“ uvedl Filip.

Klíčové pro něj je, že nebude zvyšována spoluúčast pacientů a nedojde k privatizaci zdravotnických zařízení. „Věřím, že si pan premiér své nominanty uhlídá,“ řekl Zeman.

Postěžoval si, že „médiokracie“ odstřelila kandidáta na ministra průmyslu Františka Koníčka, kterého by komunisté v této funkci uvítali. Babiš ale v neděli v Průhonicích po setkání s prezidentem Milošem Zemanem jeho jméno vyloučil.