Dohoda musí být v řádu dnů, říká Hamáček. Od Babiše chce slyšet jména

„Stál bych o to, abych se dozvěděl, kteří kandidáti za hnutí ANO byli nominováni. Pokud oznámí své ministry, my také řekneme svůj názor,“ řekl Hamáček.

Připomínky by strana nejspíš měla například k ministru dopravy Danu Ťokovi a Taťáně Malé, pokud by se měla stát ministryní spravedlnosti. „Nechci komentovat jména, dokud nejsou na stole,“ uvedl lídr sociální demokracie.

„Já bych byl rád, kdyby bylo jasno po víkendu,“ uvedl na dotaz iDNES.cz šéf ČSSD, který se má stát příštím ministrem vnitra. Trvá na jménech pěti kandidátů sociální demokracie do vlády, které schválilo předsednictvo.

Ještě v úterý se setká s prvním místopředsedou Jiřím Zimolou a bude chtít jeho vysvětlení k tomu, že na Twitteru napsal, že by strana mohla najít jiného kandidáta na ministra zahraničí a nelpět na Pochem. Hamáček uvedl, že podobný názor zatím slyšel jen od Zimoly, ne od jiných sociálních demokratů.

Pocheho odmítá jmenovat prezident Miloš Zeman a vládu s ním nechtějí tolerovat komunisté. Pro Hamáčka ale zůstává člověkem, který má zahraničí vést, protože by to podle něj zvládl.

Předsednictvo ČSSD svolávat nechce. Ani kvůli Paroubkovi

Hamáček nevidí důvod svolávat znovu předsednictvo a to ani kvůli snaze ostravské ČSSD prosadit, aby expremiér Jiří Paroubek kandidoval do Senátu s podporou sociální demokracie. Předsednictvo ČSSD už totiž jednou rozhodlo. „Někdo by musel navrhnout revokaci usnesení,“ řekl Hamáček. Možným východiskem ale je, že by Paroubek kandidoval s podporou jen ostravské ČSSD.

Podle informací iDNES.cz je možnou variantou kompromisu, pokud Poche nepřesvědčí prezidenta a ten nezmění názor, že by vedení resortu zůstalo dočasně neobsazeno, s tím, že by ho dočasně vedl jiný sociální demokrat. Nikoli ale, že by resort dočasně řídil premiér Babiš. Hamáček takovou možnost nekomentuje. „To je spekulace o dva kroky kupředu,“ řekl šéf ČSSD.