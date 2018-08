Italové hledají v troskách mostu živé, mezi mrtvými jsou i tři děti

„Nevzdáváme se naděje,“ svěřil se agentuře AFP představitel hasičů Emanuele Giffi. Záchranáři, policisté a hasiči podle něj bez ustání prohledávají trosky a nepřestanou, dokud nenajdou poslední oběť.

Podle BBC se na záchranných pracích podílí 250 hasičů z celé Itálie. Za pomoci speciálně vycvičených psů se snaží dostat do škvír mezi bloky betonu a najít v nich uvězněné lidi.

V úterý večer z rozmačkaného vozidla nahoře na mostě vytáhli hasiči jednoho živého člověka. Počet nezvěstných se pohybuje mezi čtyřmi a dvanácti. Z domů v okolí zřícené stavby úřady evakuovaly čtyři sta lidí, protože panují obavy, že most se může dál hroutit.

Záchranáři ke kolapsu mostu přistupují podobně jako k následkům zemětřesení, řekl představitel italského Červeného kříže Marcello de Angelis. „Poslali jsem tam jednotky, které nasazujeme při zemětřesení. Je to ta samá situace - a samozřejmě riziko dalšího zhroucení je stejné. Existuje možnost, že mezi troskami jsou mezery. Možná že někoho ty trosky ochránily,“ cituje BBC de Angelise.

35 mrtvých

Střední část mostu, který byl postaven v 60. letech na rušné dálnici A10, se zřítila v úterý v poledne. Z výšky 45 metrů přitom spadlo na 35 osobních aut a několik kamionů, včetně českého, jehož řidič přežil a podle českého ministerstva zahraničí není v ohrožení života (více v článku Najednou zmizela cesta. A byl jen pád, líčí český řidič tragédii v Janově).

ANSA v noci na středu s odvoláním na sdělení ministerstva vnitra napsala, že mezi 35 oběťmi jsou i tři děti ve věku osmi, dvanácti a třinácti let. Uvedené údaje už v úterý sdělili záchranáři, ale úředně byl potvrzen nižší počet mrtvých - nejprve 23 a později 26.

Příčinu zřícení mostu odborníci zatím neznají. V době neštěstí silně pršelo a někteří lidé tvrdí, že k tragédii přispělo podmáčení půdy.

Svědci události také řekli, že do jednoho pilíře udeřil blesk. V italských médiích se však objevují také zprávy, že most ze 60. let minulého století byl často opravován a že experti upozorňovali na nedostatečnost těchto oprav (více v článku Zřícený most projektoval vizionář, problémy ho provázely od počátku).