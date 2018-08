Najednou zmizela cesta. A byl jen pád, líčí český řidič tragédii v Janově

Martin jako zázrakem přežil - má zlomený nos, čtyři žebra a propíchnutou plíci. Je v janovské nemocnici, ale cítí se dobře a je mimo ohrožení života. Přes tři desítky lidí z dalších automobilů při tragédii zemřely.

„Viděli jsme ve zprávách, že se zřítil most v Itálii, a najednou na GPS jsme viděli, že naše jediné u Janova se nepohybuje. Řidiči jsme se nemohli dovolat,“ popisuje jednatel pražské dopravní firmy Sped - it Václav Zázvůrek. Pak si otevřel sociální sítě a uviděl fotku jejich kamionu, do kterého právě lezli záchranáři.

Tahač ležící kabinou dolů dopadl zhruba deset metrů od mostu a těžké tunové kusy betonu z mostních pilířů tak zázrakem nedopadly na auto. Návěs - tedy trosky, co z něj zbyly - a náklad se válely roztrhány na cucky a zasypány betonovou sutí všude kolem.

Z hordy betonu trčely polámané zkroucené nápravy návěsu a za nimi k nebi obří kus silnice, celé jedno pole. Zázvůrek začal okamžitě obvolávat italské nemocnice, partnerské firmy i úřady. S jedinou prosbou: zjistit, jak na tom je jeho řidič.

„Strašně jsem si oddechl, když jsem se dozvěděl, že to přežil a jen si stěžoval doktorce na bolest na hrudi. Zachránily ho bezpečnostní pásy. Jednoznačně to, že byl připoutaný. Jsem za toho kluka fakt šťastný,“ dodal Zázvůrek. Možná mu pomohlo přežít i to, že jel jedním z nejmodernějších a nejbezpečnějších aut, které česká firma má. Tříletým mercedesem.

Martin jezdí kamionem dvacet let, pro firmu Sped - it zhruba šest let a kolegové ho popisují jako jednoho z nejspolehlivějších, který jezdí tisíce kilometrů měsíčně bez nehod.

Tentokrát vezl papír a už byl téměř v cíli. Vykládat měl právě v Janově, v podstatě kus za mostem. Firma nyní zařizuje spolu s pojišťovnou převoz řidiče zpět do České republiky. Jeho kamion byl jeden ze tří, které v době tragédie na mostě byly.

České ministerstvo zahraničí v úterý informovalo, že nemá zprávy o dalších českých zraněných či obětech. „Na naši konzulární linku se obrátil od doby neštěstí jen zaměstnavatel českého řidiče kamionu,“ řekla mluvčí české diplomacie Irena Valentová.

Asi osmdesátimetrový úsek mostu se zřítil v Janově v úterý kolem poledne. Podle poslední bilance při tragédii zemřelo 35 lidí, oznámil kraj Ligurie s odvoláním na hasiče. Úřad Civilní obrany uvedl, že v době zřícení mostu bylo na inkriminovaném úseku 35 osobních aut a tři kamiony.