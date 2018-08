Zřícený most projektoval vizionář, problémy ho provázely od počátku

Zavěšený most na dálnici A10 do Milána vede přes řeku Polcevera a nákupní centra, továrny, několik obytných domů a železniční trať. Slavnostně ho otevřeli roce 1967. Měří celkem 1 182 metrů, úroveň vozovky je ve výšce 45 metrů. Mostovku drží tři pylony vysoké 90 metrů, nejdelší rozpětí polí je 210 metrů.

Janovský most je známý také jako „Ponte delle Condotte“ po společnosti, která ho stavěla, nebo také „Ponte di Brooklyn“ (Brooklynský most) podle vzhledu, kterým vzdáleně připomíná známý americký most.

Nejčastěji se mu však říká Ponte Morandi podle Riccarda Morandiho, který ho projektoval. Římský rodák, který zemřel v roce 1989, si nechal patentovat systém předpětí pojmenovaný „Morandi M5“, který použil na několika projektech. Mezi jeho nejslavnější stavby patří zavěšený most přes jezero Maracaibo ve Venezuele nebo most přes údolí Kúf v Libyi.

Problematický most

V prvních desetiletích byly na Morandiho janovském mostě prováděny zásadní úpravy, připomíná pro specializovaný web ingegneri.info profesor Antonio Brencich z janovské univerzity. Specialista na konstrukce a dopravní stavby a beton uvádí, že to bylo kvůli praskání a degradaci betonu a poruchám na mostovce.

Podle experta byl už od začátku problém v nesprávném posouzení odlišné viskozity betonu, které vedly k tomu, že vozovka nebyla horizontální. „Ještě i na počátku 80. let ty, kdo přejížděli po mostě, rušily výkyvy nahoru-dolů, se kterými se při projektování nepočítalo,“ uvedl Brencich, podle nějž problémy napravily až následné opakované úpravy.

Expert ve dva roky starém článku zmiňuje i další problémy mostu: například navýšení ceny stavby oproti původním plánům. V průběhu 80. a 90. let byla na mostě doplněna závěsná lana, poslední rekonstrukce proběhla před dvěma lety. Neustálé investice do údržby podle Brencicha měly v blízkých letech překonat cenu za stavbu nového mostu. „V tu chvíli přijde moment, kdy bude most stržen a postaven znovu,“ uzavírá článek.

Osudový déšť

Podle správce italské dálniční sítě Autostrade per l’Italia probíhaly nyní na mostě práce na „konsolidaci viaduktové desky“ a podle plánu byl instalován mostový jeřáb. „Práce a stav viaduktu podléhaly neustálému pozorování a kontrole. Příčiny kolapsu mostu budou hlouběji analyzovány, jakmile bude možné bezpečně přistupovat k místům,“ stojí ve zprávě Autostrade per l’Italia.

Ponte di Morandi se zřítil v úterý poté, co Janov zasáhly silné deště. Podle posledních zpráv zemřelo nejméně dvaadvacet lidí, další desítky obětí však mohou být pod troskami. Při tragédii spadl i kamion pražské firmy Sped-it. Český řidič přežil a je mimo ohrožení života.



Průtrž mračen nejen ukončila život mostu, ale byla i u jeho otevření. Archivní výtisk deníku La Stampa píše, že 4. září 1967, kdy most slavnostně otevíral tehdejší italský prezident Giuseppe Saragat, se v průběhu ceremonie prohnala místem výjimečně silná průtrž mračen. Silný vítr při tom poničil slavnostní tribunu, která musela být stržena.