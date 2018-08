Může mít kauza H-System „dobrý konec“? Zeptáme se poškozených v Rozstřelu

Do diskuse jsme pozvali poškozené klienty H-Systemu Moniku Němcovou, Richarda Stadlera, Martina Junka (zástupce bytového družstva Svatopluk) a Ivana Krále (bývalého šéfa družstva Svatopluk).

Nejvyšší soud nařídil před týdnem členům bytového družstva Svatopluk, aby se do měsíce vystěhovali z bytů v Horoměřicích. Soudce Zdeněk Krčmář rozhodování připodobnil ke hledání nejlepší z nejhorších variant. Podle soudu členové družstva, kteří si po krachu H-Systemu dostavěli byty svépomocí, investovali do cizího majetku, neboť jejich nájemní smlouvy jsou neplatné.

Rozsudek vyvolal nesouhlasné reakce nejen mezi klienty. Pochybnost nad ním vyjádřil i prezident Miloš Zeman. Ministr vnitra Jan Hamáček nabídl poškozeným sedmnáct bytů.

Premiér Andrej Babiš v rozhovoru pro iDNES.cz řekl, že se stát do kauzy míchat nemá, protože jde o rozhodnutí nezávislého soudu a podobných kauz je daleko víc. Předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal naopak po schůzce s prezidentem uvedl, že stát by měl klienty H-Systemu odškodnit, a zároveň se omluvit za délku procesu, který trval přes dvacet let.

Společnost H-System uzavřela po svém založení v roce 1993 se stovkami zájemců smlouvy o výstavbě a převodu bytů a domků v okolí Prahy. Na podzim 1997 ale firma zkrachovala, stihla dokončit jen 34 rodinných domů.

Tisícovka lidí přišla po pádu H-Systemu celkem o miliardu korun. Majoritní akcionář H-Systemu Petr Smetka si za vytunelování společnosti odpykal dvanáct let ve vězení.

Připomeňte si kauzu H-System od začátku do konce: