Ministerstvo vnitra nabídne klientům H-Systemu 17 bytů, řekl Hamáček

Nejvyšší soud dnes rozhodl, že družstvo Svatopluk musí do měsíce vyklidit byty v osmi domech v Horoměřicích u Prahy. Týká se to asi šedesáti rodin, které si samy domy dostavěly. Rozhodnutí NS kritizovali někteří politici včetně prezidenta.



„Máme prvních 17 bytů, které můžeme nabídnout nejvíce zasaženým, zejména seniorům, alespoň jako dočasné řešení,“ uvedl Hamáček. Pomoc podle něj musí vnitro koordinovat s ministerstvem práce a sociálních věcí a také Úřadem práce, které mohou také pomoci například poskytnutím mimořádné finanční pomoci v nouzi.

Nejvyšší soud vyhověl dovolání správce konkurzní podstaty společnosti H-System Josefa Monsporta (podrobnosti v článku Do měsíce vystěhovat, rozhodl o osudu klientů H-Systemu Nejvyšší soud). Podle Nejvyššího soudu jsou nájemní smlouvy mezi družstvem a obyvateli bytů absolutně neplatné. Družstvo pokračovalo v započaté stavbě na pozemcích H-Systemu a v podstatě investovalo do cizího majetku. Podle Nejvyššího soudu šlo do rizika, když pro své plány nemělo souhlas konkurzního soudu.



Lidé se odstěhovat odmítají. Na jiné bydlení prý nemají peníze, navíc jeden měsíc je na sehnání náhradního ubytování málo. Proti rozhodnutí Nejvyššího soudu se budou snažit bojovat všemi prostředky.

Prezident Miloš Zeman míní, že rozsudekvyvolává vážné pochybnosti o kvalitě a lidskosti soudního systému. Chce se proto setkat s předsedou Nejvyššího soudu Pavlem Šámalem. Také premiér Andrej Babiš ANO a hejtman Zlínského kraje a senátor Jiří Čunek KDU-ČSL dnes v souvislosti s případem hovořili o nespravedlnosti.

Společnost H-System uzavřela po svém založení v roce 1993 se stovkami zájemců smlouvy o výstavbě a převodu bytů a domků v okolí Prahy. Na podzim 1997 ale firma zkrachovala, stihla dokončit jen 34 rodinných domů. Tisícovka lidí přišla po pádu H-Systemu celkem o miliardu korun. Majoritní akcionář H-Systemu Petr Smetka si za vytunelování společnosti odpykal 12 let ve vězení.