Hamáček chce ministry Tomana, Krčála i Pocheho, jemuž vyčítá Zeman kvóty

„Pan Poche je člověk, který výrazně vystupoval ve prospěch migračních kvót, a jeho zaměření by tedy bylo v rozporu s oficiální zahraniční politikou nové vlády,“ řekl v rozhovoru pro Parlamentní listy Zeman. Poche také v prezidentských volbách podporoval Zemanova soupeře Jiřího Drahoše.

Navzdory prezidentu Miloši Zemanovi, který tvrdí, že přes něj Poche neprojde, Hamáček na europoslanci jako příštím ministrovi zahraničí trvá. „Jsem připraven s panem prezidentem o tom hovořit nadále,“ řekl Hamáček.

Kandidáti ČSSD do vlády Jan Hamáček, ministr vnitra

Miroslav Poche, ministr zahraničí

Miroslav Toman, ministr zemědělství

Petr Krčál, ministr práce a sociálních věcí

Tomáš Staněk, ministr kultury

Už ve čtvrtek, kdy se v Ostravě sešel s šéfem ČSSD, prezident Zeman na dotaz, jestli by akceptoval Pocheho na post ministra zahraničí, odvětil „ne“.

Jména pěti kandidátů ČSSD, včetně Pocheho, v pátek schválilo předsednictvo strany. O navržených kandidátech do vlády s ANO tolerované komunisty bude od 21. května do 14. června hlasovat téměř 18 tisíc členů sociální demokracie. Dostanou pro své rozhodnutí i návrh programu vlády a koaliční smlouvy.

Sám Hamáček plánuje usednout na post ministra vnitra, politicky nejsilnější pozici, kterou může ČSSD ve vládě Andreje Babiše získat. „Shodli jsme se, že v čele resortu by měl stát předseda strany,“ řekl Hamáček. „Je to resort, který je dlouhodobě vnímán jako resort policie, což já pokládám za chybné vnímání tohoto resortu. V širším slova smyslu má na starost bezpečnost obyvatel, spadá pod něj integrovaný záchranný systém. To hlavní, co je dnes problém na ministerstvu vnitra, není policie, ale ta část agendy, která je trošku přehlížená, a to je státní správa,“ řekl před pár dny v rozhovoru pro iDNES.cz.

Zeman nemá podle části užšího vedení ČSSD vůbec mluvit do nominací ministrů. Podobný názor vyslovili hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka a senátor Petr Vícha.

„Předpokládám, že se pan Hamáček nebyl ptát pana prezidenta na souhlas, jestli může navrhnout nějaká jména na post ministrů, ale že ho byl pouze seznámit s těmi jmény. Já si myslím, že by neměl stahovat jméno pana Pocheho, měl by si trvat na svém,“ uvedl Chvojka.

„To, že jsem změnili volební systém, neznamená, že jsme změnili kompetence prezidenta. Pan prezident se nikomu nezodpovídá z ústavy. Z toho je patrné, že by měly být akceptovány návrhy předsedy vlády na základě logických návrhů jednotlivých koaličních stran,“ uvedl Netolický.

Foldyna: Připomínky ke kandidátům měli i Havel a Klaus

Zemanovy výhrady hájil v pátek místopředseda ČSSD Jaroslav Foldyna. „Prezident se vždy vyjadřoval, ať to byl prezident Václav Klaus, prezident Václav Havel,“ řekl iDNES.cz Foldyna.

Na otázku, že Havel či Klaus nakonec kandidáty do vlády jmenovali, opáčil: „Nakonec jmenovali, samozřejmě to je věc diskuse. Já nemohu předvídat, jak se ta diskuse o těch jménech bude odvíjet dál. Je to naprosto identické, jak to bylo v minulosti.“ Havel měl výhrady k tomu, aby se ministrem vnitra stal v Zemanově vládě Václav Grulich, Klaus zase k tomu, když se později ministrem zdravotnictví měl stát David Rath.

„Přečetla jsem si v novinách, že pan prezident se k těm jménům nějak vyjadřoval, ale nemám žádné stanovisko pana Hamáčka ani pana Zimoly, takže nedokážu v tuto chvíli vám na to říci nějaký svůj názor,“ uvedla nová místopředsedkyně ČSSD Jiřina Fialová k tomu, že Zeman řekl, že Poche jako ministr přes něj neprojde.

Zemědělství povede Toman, který i vstoupí do ČSSD

Sociální demokracii má připadnout i ministerstvo zemědělství. Hamáčkovým favoritem na tento post je bývalý prezident Agrární komory Miroslav Toman, který byl rovněž ministrem v Rusnokově vládě.

Prezident Agrární komory ČR Miroslav Toman

Toman nyní není členem ČSSD, ale to se změní. „Je nezpochybnitelným odborníkem a je to člověk, který se sociální demokracií spolupracuje. Je připraven se stát členem sociální demokracie,“ řekl Hamáček.

ČSSD má v Babišově druhé vládě vést i ministerstvo práce a sociálních věcí. „Na ministerstvo práce a sociálních věcí jsou z mého pohledu dva kandidáti. Buď Gabriela Nekolová, nebo Petr Krčál z Vysočiny, bývalý náměstek hejtmana pro sociální věci,“ řekl tento týden iDNES.cz Hamáček. Preferoval ale Krčála, což umocnil i postoj ústecké krajské organizace, kam patří i Nekolová. Tamní sociální demokracie pravděpodobně nepodpoří vznik koaliční vlády s hnutím ANO. A Hamáček na jednání grémia ČSSD a předsednictva přinesl Krčálovo jméno.

Páté křeslo, které Babiš ČSSD nabídl, je ministerstvo kultury. V souvislosti s ním zaznělo nejprve několik jmen žen. Jihočeské hejtmanky Ivany Stráské, místopředsedkyně ČSSD a krajské radní na Vysočině Jany Fialové či bývalé poslankyně Vlasty Bohdalové. Nakonec má být ale ministrem kultury poslanec a primátor Olomouce Antonín Staněk, který neúspěšně kandidoval na post šéfa strany ČSSD. „Je to zkušený komunální politik,“ řekl Hamáček. Zdůraznil potřebu hájit nezávislost veřejnoprávních médií.

ČSSD bude mít tři ministry a jednoho Zemanova, glosuje Fiala

Výsledku vládních vyjednávání se vysmál předseda nejsilnější pravicové strany ODS Petr Fiala. „Jestli to správně chápu, bude mít ČSSD ve vládě tři ministry, s sebou přivede jednoho Zemanova ministra, za to jim na oplátku Zeman vetuje jejich kandidáta na ministra zahraničí. Pojistky žádné, ANO si navíc podrží koalici s SPD. To je teda deal,“ napsal na Twitteru Fiala.

Petr Fiala (Twitter) @P_Fiala Jestli to správně chápu,bude mít ČSSD ve vládě 3 ministry, s sebou přivede jednoho Zemanova ministra, za to jim “na oplátku” Zeman vetuje jejich kandidáta na min. zahraničí. Pojistky žádné, ANO si navíc podrží koalici s SPD. To je teda “deal”...;-) 9 lidí to sdílí odpovědětretweetoblíbit

Babiš chce jména ministrů za ANO říci až podle výsledku referenda ČSSD. Pokračovat ve vládě nechtějí ministr spravedlnosti Robert Pelikán, zahraničí Martin Stropnický, jenž míří na post velvyslance v Izraeli, a dopravy Dan Ťok. V ohrožení je také ministryně obrany Karla Šlechtová.

Zemanova údajná náhradní varianta, šéf ČEZ místo Babiše

MUŽ V POZADÍ. Šéf ČEZ Daniel Beneš na tiskové konferenci Miloše Zemana krátce po jeho vítězství v prezidentské volbě.

Páteční Lidové noviny a Deník napsaly, že prezident má připravenou náhradní variantu, kdyby Babišova vláda s ČSSD a KSČM neprošla. A to vládu v čele s šéfem elektrárenské společnosti ČEZ Danielem Benešem. Ten stál vedle prezidenta a jeho poradce Martina Nejedlého na pódiu, když Zeman podruhé vyhrál prezidentskou volbu. Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček ani sám Beneš ale informaci médií nepotvrdili.

Pokud by tomu chtěl Babiš zabránit, mohl by se pokusit přesvědčit alespoň 120 poslanců, aby se Sněmovna rozpustila a konaly se předčasné volby. V takovém případě by sebral Zemanovi trumfy z rukou.