V kazisvětě neumím pracovat, potvrdil Stropnický konec ve velké politice

„Na post v další vládě neaspiruji. Sněmovna má pro mě příliš mnoho negativní energie,“ potvrdil Stropnický v rozhovoru pro Lidové noviny informace z minulého týdne. Prezidentovi Miloši Zemanovi podle svých slov řekl, že přirozený mu přijde návrat do diplomacie.

„Ve Sněmovně sedí lidé, kteří vám řeknou: víme, že je váš návrh potřeba, ale přeci pro to nezvednu ruku, když to navrhuješ ty. Počkáme si, až to navrhneme my. Ale nic ve zlým, kamaráde… V tomto ‚kazisvětě‘ skutečně neumím pracovat. Mám rád normální práci, i nesouhlas a hádku, ale procedurální finty, obstrukce a křivárny neumím,“ uvedl končící ministr.

Podle vznikající dohody o vytvoření koaliční menšinové vlády ANO a ČSSD, která má vystřídat nynější kabinet ANO v demisi, by mělo křeslo ministra zahraničí připadnout sociální demokracii. Zeman už letos v dubnu uvedl, že zájmu Stropnického stát se velvyslancem vyhoví. Zda zamíří na místo velvyslance v Izraeli, Stropnický nepotvrdil.



„Není důvod bořit mosty,“ odpověděl na otázku, zda zůstane členem ANO. K setrvání v politice ho přemlouval předseda hnutí a premiér v demisi Andrej Babiš, řekl Stropnický. Doplnil, že se mu zdá nefér z hnutí vystoupit v době, kdy ANO prožívá složité chvíle kolem sestavování vlády.

Po ministru spravedlnosti Robertu Pelikánovi jde o druhého vysoce postaveného politika ANO, který ohlásil odchod z vlády i Sněmovny. V obou případech jde o výrazné symboly hnutí v Praze, které v říjnových volbách získaly dohromady 33 000 preferenčních hlasů, upozornily LN.

Českým velvyslancem v Izraeli je od roku 2014 Ivo Schwarz. Standardní doba pro výkon funkce jsou čtyři roky. Stropnický v diplomacii působil v 90. letech minulého století, vedle Itálie a Vatikánu byl také velvyslancem v Portugalsku. V minulé koaliční vládě ČSSD, ANO a KDU-ČSL vedl ministerstvo obrany. Ojediněle se také vracel k původnímu hereckému povolání.