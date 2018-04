Ministr Pelikán nechce být v další vládě a v politice skončí úplně

Důvodem jeho odchodu je kauza ruského hackera Nikulina, kvůli němuž se dostal do sporu s prezidentem Milošem Zemanem. „Nedám prezidentovi možnost, aby mě nejmenoval do nové vlády. V nové vládě už nebudu,“ řekl Pelikán Aktuálně.cz.

Současný ministr spravedlnosti v demisi dodal, že se také názorově rozchází s většinou členů hnutí ANO a že se chce vrátit k advokacii a na právnickou fakultu, kde dříve přednášel. O svém rozhodnutí dlouhodobě uvažoval.

Pelikán připomněl, že je ve vládě, která už je v demisi. Odejít by mohl jedině tehdy, pokud by o to požádal prezidenta. „Jenže vedením resortu by musel být pověřen jiný stávající ministr a ti mají dost své práce. Takže já tady musím vydržet, dokud nepřijde nová vláda,“ řekl.

Řadovým členem hnutí ANO Andreje Babiše zatím zůstane, hodlá se však vzdát i svého mandátu poslance. Vyjádření Pelikána redakce iDNES.cz zjišťuje.

„Vím to dávno, už od kauzy Ondráček, kde někteří naši poslanci vystoupili na plénu se skutečně nevhodnými projevy. Pan Pelikán pak oznámil, že se s tím neztotožňuje a že nechce dále pokračovat. Akceptoval jsem to, rozumím mu. Ukázalo se, že hnutí není hnutí jednoho muže. V klubu jsou různé názory a nemůžeme říkat našim poslancům, aby měli jednotný názor,“ reagoval na Pelikánovo rozhodnutí v rozhovoru pro Rádio Impuls premiér v demisi Andrej Babiš. Připustil, že Pelikánovi nabízel možnou kandidaturu na primátora Prahy, ale odstupující ministr to odmítl.

„S rozhodnutím jako takovým i s důvody, které k němu vedly, jsem byla seznámena už dříve,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí ministerstva spravedlnosti Tereza Schejbalová.