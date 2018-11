ČSSD rozhodne, zda zůstane ve vládě, do poloviny příštího týdne

10:55 , aktualizováno 10:55

Sociální demokraté se rozhodnou, zda zůstanou v koaliční vládě s ANO Andreje Babiše, do poloviny příštího týdne. iDNES.cz to řekla místopředsedkyně poslaneckého klubu Kateřina Valachová a mluvčí strany Petr Vurbs potvrdil, že to je i pozice šéfa strany Jana Hamáčka, který odpoledne zamíří za prezidentem Milošem Zemanem.