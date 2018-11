101 hlasů pro pád vlády není, ani když se ČSSD přidá, řekl poslanec

K vyslovení nedůvěry vládě je třeba nejméně 101 hlasů. Šestice stran, která hlasování vyvolala - ODS, Piráti, SPD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN - má hlasů jen 92. Sociální demokraté 15 a komunisté, kteří již řekli, že Babiše podrží, také 15 hlasů. Podle poslance ČSSD Veselého je iluzorní si myslet, že existuje většina pro pád vlády, i kdyby se jeho strana přidala na stranu opozice.

„Problém je, že když my se připojíme k těm 92, kteří chtějí hlasovat o nedůvěře vládě, tak v ten moment se odpojí 22 poslanců SPD. Takže těch hlasů pro pád vlády je 92 nebo 85,“ řekl Veselý. Proto je podle něj třeba hledat jiné alternativy, které nepustí vůbec do hry SPD Tomia Okamury.

„To, že odejdeme z vlády a zůstane tam Andrej Babiš a k tomu se přidá SPD, prostě ta cesta není,“ uvedl poslanec ČSSD. „Ideální varianta by byla vláda na současném půdorysu, samozřejmě bez trestně stíhaného premiéra,“ řekl iDNES.cz Veselý.



Variantu, že by se měla sociální demokracie ještě pokusit přesvědčit ANO, aby nelpělo na Babišovi jako premiérovi, prosazuje také předseda strany, ministr vnitra Jan Hamáček. A to přesto, že ANO vyslovilo svému předsedovi podporu a prezident Miloš Zeman řekl, že když bude vládě vyslovena nedůvěra, bude dál vládnout Babiš, jehož Zeman pověří sestavením další vlády.

Je třeba ve vládě zůstat a naplňovat program, řekl Birke

„Podle mého názoru je třeba v té vládě zůstat a naplňovat program, protože sociální demokracie dlouhodobě nebyla v tak složité situaci, jako je dnes. Pokud uděláme špatné rozhodnutí, tuto zemi dostaneme do velmi složité situace,“ uvedl poslanec a bývalý místopředseda strany Jan Birke.

„ČSSD do vlády řešit ANO problémy premiéra, to je věc jeho a hnutí ANO. Proto jsme do koaliční smlouvy napsali pasáž vypořádávající se s problémem odsouzeného člena vlády. V tomto směru se od jara letošního roku nic nezměnilo,“ napsal na Twitteru bývalý místopředseda strany Jiří Zimola.

Ministr Petříček na funkci nelpí

„Jsem připraven nelpět na funkci,“ řekl novinářům ministr zahraničí Tomáš Petříček. iDNES.cz řekl, že jako pražský politik podporuje závěry jednání krajského výkonného výboru, podle nějž má skončit Babiš a sociální demokraté mají usilovat o to, aby získali křeslo ministra spravedlnosti. To by mělo zajistit nezávislé posouzení kauzy Čapí hnízdo, v níž je premiér stíhán kvůli podezření na dotační podvod při čerpání peněz z fondů Evropské unie.

Místopředseda strany Roman Onderka řekl, že je přesvědčen o tom, že všichni poslanci budou ČSSD budou postupovat jednotně. Spekuluje se i o možnosti, že sociální demokraté nebudou hlasovat proti vládě, ale opustí při hlasování sál. To by znamenalo, že hlasy pro pád vlády nepřidají.