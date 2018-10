Hraje se nejen o Hamáčka, ale také o Zimolu, který chce do vlády

„Velmi důležitá věc je, že moji spolustraníci nadále podporují naši účast ve vládě. Současné říkáme, že jsme nebyli schopni dostát všem slibům a nevyužili jsme potenciál, který nám byl naší účastí ve vládě dán, bavíme se i o částečné rekonstrukci vlády ČSSD,“ řekl Zimola po úterním jednání platformy Zachraňme ČSSD, jejímž je členem.

Na jednání dorazil také Hamáček, který straníky informoval, že si chce nechat potvrdit na jednání ústředního výboru důvěru. Předpokládá, že ji dostane a pak by měli jeho kritici zmlknout. Nebo se sebrat a jít nějak jinam.

V pátek odpoledne důvěru Hamáčkovi vyslovil poslanecký klub sociálních demokratů. Klub také podpořil vládní angažmá strany.

Rekonstrukce vlády, o níž hovořil Zimola, znamená podle informovaného zdroje z ČSSD to, že by se v ní měl objevit on sám místo zatím dost nevýrazného ministra kultury Antonína Staňka.

„Vše, co chci říct, řeknu až v sobotu na jednání ÚVV. Nebudu proto ani reagovat na žádné lži, které někdo účelově šíří,“ odvětil Zimola na dotaz iDNES.cz na dotaz, zda je pravda, že usiluje o Staňkovo křeslo ve vládě a jak vnímá to, že má být na jednání v Hradci Králové navrženo i hlasování o důvěře v něj. Tandem Hamáček - Zimola totiž nefunguje, jak by měl.

Hamáčkovi se vůbec nelíbí, že by se měla dělat nějaká personální rošáda ve vládě. „Tři měsíce po nástupu vlády není na pořadu dne, abychom diskutovali o rekonstrukci. Kladu si otázku, proč bychom to teď měli dělat. Zda za tím spíš nejsou osobní zájmy některých aktérů,“ řekl v rozhovoru pro MF DNES.

Zeman hájí tandem Hamáček-Zimola, nechce vylučovat Chovance

Před rozpadem tandemu Hamáček - Zimola varuje prezident Miloš Zeman. Právě Zimola patří k lidem, kteří k němu z ČSSD mají blízko. Společně s exhejtmanem Michalem Haškem či místopředsedou Jaroslavem Foldynou. „To, co by mohlo sociální demokracii poslat ke dnu je, kdyby se rozbil ten vedoucí tandem Hamáček Zimola. Samozřejmě, že každý z nich má trochu jiné názory, to je v demokracii obvyklé a koneckonců, kdyby měli úplně stejné názory, tak by ten tandem byl zbytečný,“ řekl Zeman ve čtvrtek večer v TV Barrandov.

Nepřeje si ani, aby ČSSD nějak postihovala exministra vnitra Milana Chovance, který vyzval k odchodu z vlády a k tomu, aby pak ČSSD jen tolerovala menšinový kabinet Andreje Babiše. „Nesouhlasím s tím, jak postupuje, ať si uvědomí, že ve volby předsedy skončil třetí a ať tuto pozici respektuje. Na druhé straně já bych ho nevylučoval, to dělali bolševici, stranické čistky, a vždycky to jenom tu stranu oslabilo,“ uvedl Zeman.