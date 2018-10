Sociální demokraté rozeberou volební debakl, přijít má Zimola i Hamáček

Po komunálních volbách není ČSSD poprvé od roku 1990 v pražském ani libereckém zastupitelstvu. V Senátu získala jediný mandát, ztratila jich dvanáct a zároveň ztratila v horní komoře parlamentu třináct křesel.

Po tomto debaklu vyzval bývalý ministr vnitra Milan Chovanec sociální demokraty k odchodu z vlády prostřednictvím dopisu, který později zveřejnil na Facebooku. Mimo jiné v něm psal, že strana působí na voliče nesrozumitelně. „Není to úspěch, není to odražení ode dna. Je to pokračující pád,“ uvedl v dopisu.

Hamáček se proti tomu ohradil také na Facebooku, kde uvedl, že pokud Chovanci nejde o dobro strany a považuje za správné „neustále mediálně špinit spolustraníky“, pak nevidí důvod, aby v ČSSD zůstával.

Předseda strany Hamáček hodnotí výsledek podzimních voleb:

VIDEO: Hamáček uznal porážku ČSSD a vyzval ke sjednocení strany Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Prezident Miloš Zeman se v pondělí zastal Hamáčka. V pondělí v rozhovoru pro Český rozhlas Radiožurnál totiž vyzval sociální demokraty, aby podpořili předsedu Jana Hamáčka a prvního místopředsedu Jiřího Zimolu a odsoudil počínání Chovance. Posílení ČSSD podle Zemana nešlo očekávat tak krátce po vstupu do vlády s hnutím ANO.