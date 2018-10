Byl to první vulgarismus po čtyřech letech, hájil Zeman slova o „zm*dech“

Zeman také kritizoval Jana Pokorného z Českého rozhlasu, který se snažil přimět hlavu státu, aby nebyl vulgární v živém vysílání.

A když si z toho Zeman nic nedělal, moderátor, který uvažoval i o tom, že pořad ukončí, se posluchačům omluvil. „Má tendenci k cenzuře i tam, kde je cenzura zbytečná,“ řekl Zeman.

„Možná jste to přehnal,“ komentoval Zemanovo vystoupení ve veřejnoprávním rozhlasu i jindy vůči prezidentovi superloajální majitel televize Barrandov Jaromír Soukup.



Chovance bych nevylučoval, to dělali bolševici, řekl Zeman

Prezident také znovu varoval sociální demokraty před tím, aby rozbíjeli tandem Jan Hamáček a Jiří Zimola. „Když se rozpadne, sociální demokracie půjde ke dnu,“ řekl Zeman.

Postavil se proti tomu, aby sociální demokraté vyháněli ze strany exministra vnitra Milana Chovance. „Já bych ho nevylučoval, to dělali bolševici,“ řekl Zeman. Chovanec tento týden vyzval ČSSD, aby odešla z vlády.

„Nelze nadále zůstávat nedůstojným fíkovým listem této vlády. Měli bychom jasně formulovat naši cestu, jak z kabinetu odejít a případně tolerovat nově vzniklé vládní uskupení,“ napsal Milan Chovanec v textu, který v pondělí zveřejnil na Facebooku.



„Pokud někdo chce ČSSD pomoci a myslí to opravdu vážně, budu s ním rád spolupracovat. Ať to ale dělá uvnitř strany, na našich jednáních a schůzích. Pokud ale těmto lidem nejde o dobro strany a považují za správné toto věčné mediální špinění spolustraníků, nevidím důvod, aby v ČSSD zůstávali,“ reagoval na to předseda ČSSD Jan Hamáček.



Sociální demokracie bude v sobotu v Hradci Králové hodnotit debakl v komunálních a senátních volbách. Hamáček na jednání požádá straníky o to, aby řekli, zda má jejich důvěru. Je přitom podle informací iDNES.cz velmi pravděpodobné, že se v této souvislosti bude řešit i to, zda má důvěru první místopředseda Jiří Zimola. „Vše, co chci říct, řeknu až v sobotu na jednání ústředního výkonného výboru,“ komentoval to pro iDNES.cz Zimola.

Do rozhodování o Temelínu nezanášet ideologická kritéria

Prezident Zeman se v televizi Barrandov vyjádřil k blížícímu se rozhodování vlády o tom, kdo a jak bude stavět další bloky jaderné elektrárny.

Do rozhodování se podle něj nesmí vnášet „ideologická kritéria“.

Dal najevo, že nemají být diskriminováni zájemci kvůli tomu, ze které země pocházejí. Kritizoval šéf Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Danu Drábovou za to, že si dovolila veřejně hodnotit firmy, které by se mohly na stavbě dalšího jaderného bloku podílet. „Neměla by se plést do věcí, do kterých jí nic není,“ prohlásil Zeman.