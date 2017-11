Sociální demokracie pomůže hnutí ANO schválit rozpočet, slíbil Chovanec

Babiš, který dostal v úterý od prezidenta Miloše Zemana pověření, aby jednal o nové vládě, se sešel se sociálními demokraty. Za hnutím ANO dorazila trojice - ministr zahraničí Lubomír Zaorálek, ministr vnitra Milan Chovanec a nový šéf klubu ČSSD Jan Chvojka.

ČSSD podpoří i racionální návrh ANO zvýšit důchody

„Garantovali jsme kolegům z ANO, že jsme připraveni hlasovat pro rozpočet a řekli jsme jim, že je to z našeho pohledu nutné a podmínka stability v České republice. Chceme, aby minimálně na rozpočtu se ta minulá vládní koalice dohodla. Byť jdeme do opozice, tak chceme tento signál vyslat do veřejnosti jako prvek stabilizace,“ řekl po jednání Chovanec.

Hnutí ANO podle Chovance informovalo sociální demokraty o tom, že chce zvyšovat důchody. „Pokud ten návrh bude racionální, tak i z opozice ho podpoříme,“ uvedl Chovanec.

Do vlády s ANO sociální demokracie nechce a nebude ani podporovat menšinový kabinet. Nechce ale ani blokovat volbu vedení Sněmovny (to navrhlo vedení TOP 09, více v článku Kalousek narazil se svým plánem blokovat zvolení předsedy Sněmovny), ani bránit přijetí rozpočtu, který připravila ještě koaliční vláda premiéra Bohuslava Sobotky.

Chovanec ani šéf klubu ANO Jaroslav Faltýnek nechtěli mluvit o tom, který výbor by sociální demokraté mohli dostat. Už dříve ČSSD vyslovila zájem o vedení sociálního, zdravotnického, bezpečnostního, branného, zahraničního nebo evropského výboru. Faltýnek pouze novinářům řekl, že nabídka od hnutí ANO míří na jeden z výborů, který je mezi prioritami ČSSD.

Podle principu poměrného zastoupení by sedm výborů mělo vést ANO, po dvou ODS, Piráti a SPD a po jednom šest ostatních stran ve Sněmovně.

Poslanecký klub sociální demokracie podpořil minulý týden do funkce místopředsedy Sněmovny jejího dosavadního předsedu Jana Hamáčka. Strana ho má šanci získat, jen pokud bude ve Sněmovně pět místopředsedů, hovoří se totiž i o variantě čtyř místopředsedů.

Kalousek chce zablokovat vládu, ne rozpočet, řekl Faltýnek

Při jednání poslaneckého klubu ANO přišla podle šéfa klubu Jaroslava Faltýnka řeč i na nápad Miroslava Kalouska z TOP 09, který vyzval ostatní strany k zablokování volby vedení Sněmovny (více v tomto článku), aby kabinet Bohuslava Sobotky nemohl podat demisi a prezident Miloš Zeman nemohl jmenovat Andreje Babiše předsedou vlády.

„Kolegové to vnímali spíš jako pokus o vtip ze strany Miroslava Kalouska. Voliči naší země jasně řekli, že nechtějí Miroslava Kalouska v české politice,“ řekl Faltýnek. Výzvu Kalouska už v úterý odmítli politici napříč stranami.

„Naši lidé to vnímají tak, že panu Kalouskovi nejde ani tak o to blokovat ustavení vlády, ale spíš o to, aby Sněmovna neschválila rozpočet na příští rok,“ řekl Faltýnek. Rozpočet přitom počítá se zvýšením důchodů i platů učitelů. „Nás názor strany, která má pět nebo šest poslanců, nezajímá,“ dodal. Poslanecký klub TOP 09 má sedm členů.