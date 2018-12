Poláci ukázali mapu církevní pedofilie. Případy zneužívání jsou i v Česku

„Ve dvanácti letech mě začal osahávat kněz a pokračovalo to dál až do mé dospělosti. Ten kněz byl velmi autoritativní, říkal, že je to v pořádku a přikazoval mi o tom nemluvit. Až v osmnácti letech jsem našel sílu a dokázal říct ne, vypověděl pro televizi Seznam Jiří Kylar, který si v dětství prošel sexuálním zneužíváním od církevního představitele.



Podle sociologa a starokatolického kněze Jana Jandourka o případech sexuálního zneužívání církví v Česku ještě uslyšíme. V okolních státech se hlasy zneužitých silně ozývají. Po skandálech ve Spojených státech či v Austrálii se tyto případy objevují i v Evropě.

Případy z katolického Polska zmapovala iniciativa Nebojte se a vytvořila „Mapu církevní pedofilie“. Plný rozsah zneužívání nikdo nezná, mapa zobrazuje pouze případy, které unikly na veřejnost. K 1. prosinci je známo 312 obětí a 69 odsouzených kněží za sexuální násilí.

Zprávy z Polska (Facebook) Iniciativa Nebojte se zveřejnila v neděli “Mapu církevní pedofilie”. Na základě informací zveřejněných v médiích zobrazuje pachatele a dětské oběti sexuálního zneužívání.



“Nejsou tam všechny případy, protože nikdo nezná plný rozsah zneužívání pedofily. Ta mapa má především ukázat obětem pedofilních kněží, že nejsou sami,” řekli v médiích autoři projektu, jehož cílem je podle nich otevření debaty o sexuálním zneužívání v Polsku.



Mapa zatím ukazuje 255 obětí, 59 odsouzených pachatelů a 46 nevyřešených případů popsaných médii. -haf



https://goo.gl/maps/D26RTYcAPUM2 To se mi líbí (3)Komentáře (1)

Například v Německu zneužili katoličtí duchovní podle nové studie tři tisíce nezletilých dětí, podobné příklady se objevily i ve Švýcarsku, Rakousku i ve Vatikánu ve kterém se kardinál George Pell, finanční poradce papeže, před soudem zpovídal z obvinění ze sexuálního zneužívání dětí. O případu jsme psali v článku Šéf vatikánské pokladny půjde kvůli sexuálnímu zneužívání před soud.

„Není to jen náš problém“

„Celá kauza je zveličená. Víte jak velké je Německo?“ ptá se Pavel Posád, pomocný biskup českobudějovický, který je rovněž předsedou Rady České biskupské konference pro mládež. „Když si čísla podělíte zjistíte, že se jedná o matoucí číslo. Je to za 80 let, vychází to jako jeden zneužitý za dva roky na jednu diecézi. Děje se to mnohem víc mimo církev. I jedno zneužití je tragédie, ale zpráva z Německa je účelově zkreslující,“ dodal Posád.



To, že jde o celospolečenskou záležitost, zní také od kardinála Dominika Duky. „Nejde o separovaný problém církve, naši biskupové si stanovili den, na kterém se s odborníky sejdou a chtějí tuto záležitost probrat, sdělil přes tiskového mluvčího kardinál Duka. Žádost iDNES.cz o rozhovor Duka odmítl.

„Římskokatolická církev se závažnému problému sexuálního násilí věnuje dlouhodobě, je to jedno z nejdůležitějších témat 20. a 21. století. Je třeba podotknout, že církev je jedinou institucí působící na celé planetě, která toto bolestné téma a neomluvitelné případy řeší v rámci svých vnitřních předpisů a dalších aktivit,“ řekl generální sekretář České biskupské konference Stanislav Přibyl.

Evidenci případů si česká katolická církev nevede. „Není v naší kompetenci řešit konkrétní případy. Ale ano, případy zneužívání nebo podezření se na ně se vyskytly i u nás a mluví se o nich,“ dodal Přibyl.



„Arcibiskup o tom věděl a nezasáhl“

V Česku se na veřejnost dostalo mnohonásobně méně případů, než v zahraničí. Historik Jaroslava Šebek uvedl, že je to způsobeno komunistickým režimem v Československu. „K takovým případům mohlo docházet jen velmi zřídka, neboť byla církev pod přísnou státní kontrolou,“ dodal.

Jeden z mála, který se dostal do médií, byl případ kněze Františka Merty. Zneužívání se podle rozsudku dopustil v devadesátých letech v jihomoravských vesnicích.

Merta vinu popíral, ale soud jej odsoudil v roce 2001 ke dvěma letům odnětí svobody s podmínečným odkladem na 4 roky. „Soud volil souhrnný trest za pohlavní zneužívání, ohrožování mravní výchovy mládeže a omezování osobní svobody. Zároveň uložil obžalovanému na pět let zákaz činnosti, při níž by přicházel do styku s mládeží,“ sdělila soudkyně Jitka Macháňová. Více o případu si přečtěte zde: Kněz dostal za obtěžování podmínku.

S dětmi nemohl pracovat pět let. Arcibiskup Jan Graubner jej přeložil do archivu v Olomouci, kde podle webových stránek olomoucké arcidiecéze pracuje dodnes. .

„Přesun do archivu nebyl trestem, ale nalezením nové pracovní pozice ve shodě s trestem, kterým je rozhodnutí soudu. Konec práce mezi věřícími a přeřazení na administrativní pozici ovšem zároveň má charakter trestu pro každého kněze, který do služby vstupuje proto, aby sloužil druhým,“ sdělil iDNES.cz tiskový mluvčí olomouckého arcibiskupství Jiří Gračka.

„Církev nenechá kněze nikdy padnout“

Na Mertu podal trestní oznámení Václav Novák, který obvinil i arcibiskupa Jana Graubnera. Podle Nováka o zneužívání věděl a nic proti tomu nedělal. Graubner se hájil tím, že nemohl odvolat kněze, když má informace jen z druhé ruky. Policie tehdy trestní oznámení na arcibiskupa označila za bezpředmětné.

„Bylo to obvinění, které zásadně odmítáme. Nešlo o žádné krytí, nýbrž o obezřetnost,“ sdělil Gračka s tím, že ani Merta, ani Graubner se k věci osobně odmítají vyjádřit.

V roce 1987 byl odsouzen k podmíněnému trestu za sexuální obtěžování chlapců i katolický kněz Jan Slíva. Podle otevřeného dopisu arcibiskupu Janu Graubnerovi, který napsal Václav Janečka vyplývá, že Graubner o Slívově chování věděl a nezasáhl. Slíva poté sloužil podle informací iDNES.cz v letech 1999 až 2006 jako kaplan ve Vilémově na Olomoucku. Poté byl přeložen na jiné působiště.

„Církev všechno zamete pod koberec. My jsme šli proti církvi a ta se postavila proti nám. Církev nenechá kněze nikdy padnout,“ řekl po téměř dvaceti letech Janečka. Podle něj dochází ze strany církve k sexuálnímu násilí na dětech více než dříve.

„Fotka blonďáka v příborníku“

„Ve svém okolí jsem se setkal se dvěma takovými případy. Kolem jednoho kněze se motali samí hezcí chlapci. Dokonce měl i fotku malého blonďáka v příborníku. Potom byl za sexuální zneužití odsouzen. Jeden můj kamarád mi řekl, že jeden kněz se v noci pokusil zneužít jeho bratra. A co s takovým případem máte dělat? Nemůžete to na základě tohoto zjištění jít oznámit,“ řekl Jandourek.

Tématem sexuálního násilí uvnitř církve se budou věnovat církevní hodnostáři z celého světa ve Vatikánu na vrcholné schůzce, kterou svolal na únor příštího roku papež František. Kardinál Duka však zřejmě na schůzku nebyl pozván. „Pan kardinál není o bohoslužbě u sv. Karla Boromejského informován,“ uvedl tiskový mluvčí pražské diecéze Stanislav Zeman

„Papež toto setkání předsedů biskupských konferencí vyhlásil, ale z Vatikánu nám na Českou biskupskou konferenci zatím nedorazila žádná pozvánka ani další informace,“ řekla tisková mluvčí České biskupské konference Monika Klimentová.