ČSSD působí jako zkostnatělý moloch, to se musí změnit, řekl Chovanec

„Jsem přesvědčen o tom, že je potřeba změnit stranické stanovy, aby byla ČSSD méně těžkopádná, aby dokázala rychle reagovat na všechny okolní podněty,“ uvedl Chovanec. Nové vedení sociální demokracie by podle něj mělo více a lépe komunikovat s jejími členy, a to například pomocí rychlých anket k celostátním, krajským i komunálním tématům.

Řada regionů se v posledních dnech vyslovuje pro konec současného vedení strany a brzký výběr nového. „Chci všechny opět ujistit, že svolání mimořádného sjezdu strany automaticky znamená, že celé vedení strany na sjezdu skončí,“ zopakoval ve čtvrtek statutární místopředseda strany.

Znovu také uvedl, že jeho hlavní ambicí je dovést ČSSD do sjezdu a předat ji nově zvolenému vedení v co nejlepším stavu.

Chovanec také straníkům sdělil, že netrvá na dubnovém termínu sjezdu. „Původní návrh zněl duben, a to proto, aby vnitrostranická diskuse a všechna s tím související zásadní rozhodnutí neprobíhaly zbrkle a bez rozmyslu, aniž by kandidáti do vedení strany měli možnost objet všechny kraje a představit svoji vizi. Nevidím ale zásadní problém ani v tom, aby se sjezd případně konal i dříve,“ napsal.

O termínu sjezdu definitivně rozhodne ústřední výkonný výbor strany. Chovanec by chtěl, aby se konal ještě v listopadu.

Situací po volbách do Sněmovny, které pro sociální demokracii skončily se ziskem 7,27 procenta hlasů neúspěchem, se bude v pátek zabývat předsednictvo strany.