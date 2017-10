Pražská ČSSD vyzvala vedení k rezignaci, s návratem Paroubka souhlasí

ČSSD získala ve volbách 7,27 procenta hlasů, v hlavním městě 5,57 procenta. Jediným poslancem zvoleným za Prahu je lídr kandidátky, stranický místopředseda a náměstek pražské primátorky Petr Dolínek.

Statutární místopředseda sociální demokracie Milan Chovanec už o víkendu ohlásil, že vedení strany na mimořádném sjezdu v dubnu skončí.

Krajský výkonný výbor vyzval celostátní vedení ČSSD, aby stranu dovedlo ke sněmu, který by se měl konat co nejdříve. „Vyzvali jsme k rezignaci nejen celé grémium, ale rovněž předsednictvo Prahy, to se tedy týká i mě,“ řekl předseda pražské sociální demokracie Miloslav Ludvík.

Krajský výbor podle něj v pondělí diskutoval o příčinách neúspěchu. Konkrétní však nebyl. „Ale šli jsme hodně do historie, až někdy do roku 1992,“ řekl.

Grémium strany tvoří mimo jiné předseda a místopředsedové strany nebo předseda senátorského a poslaneckého klubu sociální demokracie.

Paroubek se vrací do strany

Pondělní zasedání výboru také odsouhlasilo opětovný vstup bývalého Jiřího Paroubka do strany, potvrdil Dolínek. Paroubek k přijetí do sociální demokracie potřebuje ještě souhlas organizací ČSSD v Praze 5 a Středočeském kraji, kde si v Cerhenicích na Kolínsku podal přihlášku do strany.

„V předvolební kampani mi nepřišlo vhodné do ní zasahovat tím, že budeme mluvit o bývalém předsedovi. Teď je situace jiná a nemá smysl bránit někomu, kdo chce vstoupit do strany,“ řekl Dolínek. Paroubek ze strany odešel, nebyl vyloučen, také proto prý není s jeho možným znovupřijetím potíž.

Krajský výkonný výbor o možném Paroubkově návratu jednal již letos v červnu, kdy jej odmítl. Se vstupem tehdy nesouhlasil ani jeden člen pražského vedení strany. Proti přijetí zvedlo ruku 12 členů výboru, pět se zdrželo a pro nebyl nikdo.

Pražská ČSSD se letos v červnu vyslovila proti Paroubkovu návratu do strany. Z ČSSD Paroubek vystoupil v říjnu 2011 a založil stranu Národní socialisté - levice 21. století (LEV 21), která ve volbách neuspěla.



Z politiky Paroubek odešel v roce 2014, když skončil v čele LEV 21. Tehdy se rozhodl věnovat rodině, podnikání, akademické činnosti a veřejně prospěšným činnostem. Paroubek, kterému bylo v srpnu 65 let, vstoupil do obnovené ČSSD v roce 1989. Hned zamířil do jejího vedení, stal se ústředním tajemníkem a v roce 1993 neúspěšně kandidoval na předsedu proti Miloši Zemanovi. Do nejvyšší politiky naplno vstoupil v dubnu 2005. Byl premiérem a předsedou strany.