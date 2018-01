Drogy, krádeže i vraždy. V cizině „sedí“ stovky Čechů, nejvíce v Británii

Na počátku ledna pákistánské úřady oznámily, že zadržely Češku Terezu H. V kufru měla devět kilogramů heroinu. O několik dní později si sedmdesátiletý občan České republiky v Hongkongu vyslechl trest 27 let vězení, rovněž za pašování drog. Mediálně propírané kauzy jsou však jen zlomkem všech případů, kdy Češi končí v zahraničních vězeních nebo vazbách.

Ze zmíněných případů by se mohlo zdát, že strašákem pro zločince z Čech je zejména Asie.

Statistika českého ministerstva zahraničí z roku 2016 však ukazuje, že nejvíce Čechů putuje za mříže ve Velké Británii. Zastupitelský úřad v Londýně evidoval předloni 336 Čechů ve výkonu trestu nebo ve vazbě.

Loni v únoru například britský soud poslal na čtrnáct let do vězení Čecha, který opakovaně a brutálně znásilnil ženu ve městě Bolton na severozápadě Anglie. Trest si v roce 2013 vyslechli rovněž čeští kuplíři, kteří do Británie lákali ženy z Česka a nutili je k prostituci.

Na druhém místě se při součtu údajů zastupitelských úřadů v Drážďanech a Mnichově umístilo Německo, kde za porušení zákona pyká 250 Čechů. Následují Rakousko, Španělsko a Itálie. K první zemi mimo Evropu se dostaneme až na sedmém místě. Zastupitelský úřad v americkém Washingtonu eviduje 65 občanů České republiky ve vazbě nebo ve vězení.

Přehled zastupitelských úřadů s nejvyšším počtem Čechů ve vazbě nebo ve výkonu trestu za rok 2016 Pořadí Zastupitelský úřad Počet lidí Z toho drogové delikty 1.

Londýn 336 4 2. Vídeň 191 33 3. Mnichov 162 17 4. Madrid 94 15 5. Řím 90 16 6. Drážďany 90 0 7. Washington 65 12 8. Bratislava 53 7 9. Záhřeb 50 8 10. Chicago 39 0 11. Paříž 25 0 12. Bangkok 11 2 13. Lima 8 7

Trendy v páchání trestné činnosti v zahraničí však lze podle ministerstva zahraničí vysledovat podle jednotlivých oblastí. „V Asii jsou obvyklé trestné činy spojené s pašováním, ve Střední a Latinské Americe se často jedná například o zadržení z důvodu porušení pobytových podmínek,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí Černínského paláce Irena Valentová.

Vražda za polárním kruhem V prosinci roku 2016 zadržela finská policie českého občana, který ve finské obci Kuttanen za polárním kruhem zavraždil svou britskou přítelkyni. Muž nejprve obvinění odmítal. Loni v srpnu se však k vraždě přiznal. Zavražděná žena pracovala jako sezonní turistická průvodkyně. Utrpěla deset bodných ran do hrudníku a svým zraněním podlehla. Podle médií tragédii předcházela hádka mezi partnery. Čech po činu uprchl z místa činu na saních tažených psím spřežením. Po rozsáhlém pátrání byl nalezen v místní divočině, ležel podchlazený ve sněhu v mrazu kolem minus 30 stupňů Celsia. Měl také dvě bodné rány v břiše. Prokuratura uvedla, že si je způsobil sám. Právník Čecha k případu uvedl, že jeho klient v minulosti sloužil v české armádě ve válce v Kosovu a v Afghánistánu. Kvůli tomu prý trpí duševními problémy (více o případu se dočtete zde).



Do střetu se zákonem se podle ní Češi dostávají také kvůli drobným krádežím nebo výkonu práce bez platného pracovního povolení.

„V Evropě jsou to také činy spojené s řízením motorových vozidel a požíváním alkoholu,“ dodává Valentová. Celkem bylo na konci roku 2016 v zahraničí zadržováno přes 1 200 Čechů.

Pokud se podíváme konkrétně do kategorie přečinů spojených s drogami, nejvíce zadržených hlásí Rakousko a Německo.

Zatím posledním případem zde bylo odsouzení 42letého Čecha, který pašoval drogy z Nizozemska. Z mimoevropských zemí za pašování či prodej drog pyká nejvíce Čechů v USA, Peru a Thajsku.

Skutečný počet zadržených nebo vězněných v cizině je však s největší pravděpodobností vyšší. Do oficiálních statistik se totiž dostávají pouze případy, u kterých čeští občané požádají o konzulární pomoc. Údaje za rok 2017 ministerstvo zahraničí dosud k dispozici nemá, uvedla Valentová. Zadržených Čechů však rok od roku přibývá.



Mafián Krejčíř i důchodce s kokainem

Zřejmě nejznámějších Čechem vězněným v zahraničí je Radovan Krejčíř, který v roce 2005 uprchl z Česka před policejním vyšetřováním. V Jihoafrické republice žije od roku 2007 a od listopadu 2013 je za mřížemi. Čelí řadě obvinění. Jediný případ, který v JAR zatím dospěl k verdiktu, je pokus o vraždu, únos a obchod s drogami, za což dostal 35 let vězení (více o případu Radovana Krejčíře se dočtete zde).

Vysoký trest si také loni na podzim vysloužil 42letý Jiří Kupec. Novozélandský soud ho poslal na 17 let do vězení kvůli pokusu o propašování 20 kilogramů metamfetaminu. Policie muže zadržela v květnu 2016 na letišti v Aucklandu, kam Kupec dorazil z Bangkoku. Cestoval společně s matkou, drogy měl ukryté ve dvojitém dně kufru. Vyšetřovatelé odhadli cenu zásilky na 20 milionů dolarů, údajně se jednalo o vůbec největší zásilku této drogy, kterou kdy zadržela novozélandská policie (více o případu najdete zde).

V lednu letošního roku se ke Kupcovi „připojil“ výše zmíně 70letý Čech, který před více než rokem cestoval z Jižní Ameriky do Hongkongu. V Asii policie objevila v jeho kufru zásilku kokainu. Soud Čecha poslal na 27 let do vězení. Muž však obvinění odmítal. Tvrdil, že o drogách v kufru, který dostal jako dárek, neměl ponětí. Protože má Česko s Hongkongem smlouvu o vydávání, je možné, že bude senior časem převezen do českého vězení (více o rozsudku zde).



Thajské vězení, rakovina a film

Češka Tereza H., kterou na počátku ledna zadržela pákistánská policie s devíti kilogramy heroinu v kufru, zůstává i nadále ve vazbě. S vyšetřovateli spolupracuje. Soud by měl proběhnout v následujících týdnech. V Pákistánu hrozí za pašování drog v krajním případě i trest smrti. Ten se podle českého ministerstva zahraničí zpravidla neuplatňuje vůči cizincům (více o Češce zadržené v Pákistánu se dočtete zde).

Radek Hanykovics (2004)

Vůbec nejdiskutovanějším případem Čechů vězněných kvůli pašování drog v zahraničí je bezesporu příběh Radka Hanykovicse a Emila Novotného. V roce 1996 je dopadla thajská policie, když převáželi dva a půl kilogramu heroinu.



Soud Čechy poslal na 50 let do vězení, jejich tresty postupně zmírnily královské amnestie. Česká vláda se léta snažila dosáhnout dohody s thajskou stranou. V roce 2004 se nakonec čeští vězni z Thajska vrátili a zbytek trestu si měli odpykat v Česku.

Po roce lékaři zjistili, že šestatřicetiletý Hanykovics trpí rakovinou. Soud mu proto kvůli léčbě trest přerušil. V lednu 2007 Hanykovics zemřel. Novotnému udělil v červnu 2008 milost tehdejší prezident Václav Klaus.

Příběhem Novotného a Hanykovicse se inspiroval snímek Zatracení režiséra Dana Svátka, který měl premiéru v českých kinech v roce 2002.

