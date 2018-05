Žalobce rozhodl o stížnostech v kauze Čapí hnízdo. Výsledek sdělí v pátek

„Státní zástupce rozhodl o stížnostech proti usnesení o zahájení trestního stíhání,“ sdělila iDNES.cz mluvčí státního zastupitelství Štěpánka Zenklová. Podrobnosti říct nemohla. O výsledku stížností pak bude informovat v pátek. Advokátům obviněných je úřad rozeslal do datových schránek. Babiš na dotaz ČTK uvedl, že rozhodnutí státního zástupce zatím nezná.

Posun v kauze zbrzdily nové volby i námitky na podjatost státního zástupce. Někteří obvinění je už v únoru stáhli. Až po jejich stažení mohl žalobce rozhodnout o jejich dalších stížnostech, které napadaly samotné usnesení o zahájení trestního stíhání.

V kauze čelí obvinění z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie šéf ANO a předseda vlády v demisi Andrej Babiš. Z podvodu je obviněná i dvojka ANO Jaroslav Faltýnek. Hrozí jim až desetiletý trest, oba vinu odmítají.

Stíhání bylo přerušeno po říjnových sněmovních volbách, kdy Babiš s Faltýnkem znovu získali poslanecké mandáty, a tedy i imunitu. O jejich vydání podruhé rozhodla Sněmovna v polovině ledna.

Vedle obou poslanců obvinila policie dalších devět lidí, mimo jiné Babišovu manželku Moniku Babišovou a jeho dvě dospělé děti z prvního manželství. Média spekulovala, že

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod jiným názvem, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. V prosinci 2007 se přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele. Podle vyšetřovatelů však ke změně nebyl ekonomický ani podnikatelský důvod.

Kvůli změně nebylo možné dohledat majitele firmy, která tak v létě 2008 získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert.