Obvinění v kauze Čapí hnízdo stáhli stížnosti na podjatost žalobce

„Oni to všichni vzali zpět. Mělo o tom rozhodovat Vrchní státní zastupitelství v Praze a všichni to vzali zpět, takže vrchní státní zastupitelství musí vzít oficiálně na vědomí zpětvzetí stížností,“ řekla iDNES.cz mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Štěpánka Zenklová.



Uvedla, že obvinění začali své stížnosti na podjatost dozorujícího státního zástupce stahovat postupně. Důvod jejich konání nezná. Nicméně až jim vrchní státní zastupitelství vrátí spis, bude moct městský soud rozhodnout o jejich dalších stížnostech, které napadají samotné usnesení o zahájení trestního stíhání.

Námitku podjatosti proti Šarochovi podala většina obviněných v případu. Žalobce sám ji sice zamítl, ale proti jeho rozhodnutí dala část obviněných stížnost, kterou mělo řešit nadřízené pražské vrchní státní zastupitelství.

Nakonec se ale obvinění rozhodli stížnosti stáhnout. Co je k tomu vedlo, není jasné. „Vyhodnotili jsme to tak,“ řekl iDNES.cz Josef Bartončík. Na otázku, jestli měli na začátku pocit, že je Šaroch podjatý, a nyní už ho nemají, pouze odpověděl, že to tak není. „Byly tam jiné důvody,“ dodal.

Společně s Faltýnkem čelí trestnímu stíhání i předseda hnutí ANO a premiér v demisi Andrej Babiš. O jejich vydání podruhé rozhodla Sněmovna v polovině ledna. Už loni v září se však poslanci shodli, že žádost policie vyslyší a vydají je do rukou spravedlnosti, o měsíc později byli obviněni. Stíhání bylo přerušeno po říjnových sněmovních volbách, kdy Babiš s Faltýnkem znovu získali poslanecké mandáty, a tedy i imunitu. Vedle obou poslanců obvinila policie dalších devět lidí, mimo jiné Babišovu manželku Moniku Babišovou a jeho dvě dospělé děti z prvního manželství.