Dotační úřad prodloužil Imobě lhůtu pro vrácení dotace na Čapí hnízdo

O novém termínu pro možné dobrovolné vrácení dotace informoval v úterý ROP Střední Čechy. Původní termín vypršel v pondělí.

Mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka potvrdil, že Imoba o prodloužení lhůty požádala. „Je pravda, že jsme o prodloužení žádali. Důvodem je to, že jde o složitý právní problém,“ sdělil redakci iDNES.cz mluvčí.

A dotační úřad společnosti z holdingu Agrofert vyšel vstříc. „Žádosti bylo ze strany Úřadu vyhověno a lhůta byla prodloužena do 29. 6. 2018. Další postup v této věci společně řeší právníci obou subjektů,“ informoval v tiskové zprávě ROP.

Podle Hanzelky neznamená prodloužení lhůty, že Imoba chystá peníze na zaplacení. „My jsme vstřícní k úřadu a hledáme všechny možné cesty. Nechci v tuto chvíli říkat, jakým směrem to bude,“ dodal mluvčí Agrofertu.

Padesátimilionová dotace je předmětem policejního vyšetřování, které se týká premiéra Andreje Babiše. Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod jiným názvem, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. V prosinci 2007 se přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele. Podle vyšetřovatelů však ke změně nebyl ekonomický ani podnikatelský důvod.

Kvůli změně nebylo možné dohledat majitele firmy, která tak v létě 2008 získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert.

Původně bylo v kauze obviněno 11 lidí včetně premiéra Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka (oba ANO). V květnu však dozorující státní zástupce vyhověl čtyřem stížnostem a trestní stíhání zastavil u čtyř obviněných. Patří mezi ně šéf poslanců ANO Faltýnek, stíhání se vyhnuli také dva bývalí členové představenstva společnosti ZZN Pelhřimov, která firmu dříve vlastnila, a člen tehdejšího představenstva společnosti Farma Čapí hnízdo.