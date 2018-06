Termín pro vrácení dotace na Čapí hnízdo vypršel. Imoba k tomu mlčí

16:41 , aktualizováno 16:41

V pondělí vypršel termín, do kdy mohla společnost Imoba z koncernu Agrofert dobrovolně vrátit padesátimilionovou dotaci pro farmu Čapí hnízdo. Jestli firma možnost využila, její mluvčí Karel Hanzelka odmítl komentovat. Pokud by Imoba odmítla vrátit peníze, mohl by úřad zahájit daňové řízení, na jehož konci by dotaci mohl odebrat.