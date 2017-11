Belgická policie zatkne katalánského expremiéra Puigdemonta, tvrdí úřady

Až se tak stane bude podle mluvčího prokuratury jmenován soudce, který rozhodne, zda jsou oprávněné důvody vyhovět evropskému zatykači, který tento týden vydalo Španělsko.

Mluvčí prokuratury Gilles Dejemppe listu La Vanguardia řekl, že policie musí nejprve Puigdemonta a exministry zatknout, aby mohl být vybrán soudce, který oprávněnost zatčení posoudí. Soudce podle něho rozhodne, zda bude během posuzování španělské žádosti nutné politiky umístit do vazby, či nikoliv.

Katalánský expremiér, který ve Španělsku čelí obvinění ze vzpoury, v sobotu prohlásil, že bude plně spolupracovat s belgickou justicí. Pokud by se proti případnému rozhodnutí o vydání do Španělska odvolal, mohl by podle EFE vzhledem k zákonným lhůtám zůstat v Belgii více než dva měsíce, tedy i v době předčasných voleb do katalánského parlamentu. Ty jsou vypsány na 21. prosince.

Puigdemont v Bruselu: Sesazení vlády neuznávám: