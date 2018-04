ANO trvá na Babišovi v čele vlády, postoj k SPD poslance rozděluje

„Je to dvacet pět až třicet lidí,“ řekl iDNES.cz zdroj z ANO. Nejsilnější hnutí ve Sněmovně má 78 poslanců. Odchod z politiky už oznámil ministr spravedlnosti Robert Pelikán, který nechce být v příští vládě, a další by ho mohli následovat, a to nejen z vlády.

Babiš večer míří do Lán za prezidentem Milošem Zemanem vyslechnout si jeho názor na to, jak by mělo sestavování vlády dál vypadat. Čeká se na to, zda dá Babišovi ještě dál šanci vládu sestavovat, nebo ukáže na někoho jiného.

Premiér v demisi Babiš sice získal jednoznačnou podporu svého klubu, ale zároveň se mu velmi zúžil vyjednávací prostor - zájem mít něco společného s vládou vedenou Babišem mají jen dvě extrémní strany - komunisté a SPD Tomia Okamury. Společně mají ANO, KSČM a SPD 115 křesel.

Proti spolupráci s SPD je kromě Pelikána i ministr dopravy Dan Ťok a ministr zahraničí Martin Stropnický. „Politika strachu, nenávisti, přehnané emoce, strašení lidí, politika, která hovoří zcela otevřeně o tom, že bychom měli vystoupit z Evropské unie, to jsou pro mě věci nepřijatelné,“ řekl Stropnický už loni na podzim v den voleb.

„Je to novodobé fašistické hnutí,“ prohlašovala také tehdy Šlechtová. Později svůj postoj upravila. „Mám pořád stejný názor, ale volilo je 538 tisíc voličů. A co musíme všichni respektovat, ať se nám to líbí, nebo ne, je postoj těch voličů,“ řekla v únoru iDNES.cz.

Když v únoru iDNES.cz oslovil všechny poslance ANO, někteří dali najevo, že s hnutím Tomia Okamury nechtějí spolupracovat. „Pro mne je vládnutí s SPD nereálné a zároveň nepředstavitelné,“ odepsal iDNES.cz poslanec z Libereckého kraje David Pražák. „S hnutím SPD mám velký problém,“ odpověděla iDNES.cz jihomoravská poslankyně Lenka Dražilová. „Podporu SPD si nedovedu představit,“ odpověděl Martin Kolovratník.

Okamura řekl, že chce jednat o možnosti realizace programu SPD na vládní úrovni. Ve čtvrtek odpoledne o tom bude mluvit s prezidentem. „Jsme přesvědčeni, že je možná dohoda na stávajícím půdorysu ve Sněmovně,“ řekl. Komunista Vojtěch Filip zamíří do Lán za Milošem Zemanem ve středu.

Komunisté odmítají členství Česka v NATO, hnutí SPD Tomia Okamury je zase proti tomu, aby země byla v Evropské unii. České republice tak v případě vlády postavené na této konfiguraci hrozí mezinárodní izolace.

Šestice ostatních stran ve Sněmovně nechce mít s vládou vedenou trestně stíhaným politikem nic společného - ODS, Piráti, ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09 a hnutí STAN.