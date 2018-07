Mayová si promluví s Babišem o brexitu. Ztráta času, vzkazuje Brusel

„Pokud se někdo snaží najít rozpory mezi mým mandátem a postoji šéfů států, ztrácí čas. To musím říci úplně na rovinu,“ vzkázal podle listu The Guardian do Londýna hlavní unijní vyjednavač o brexitu Michel Barnier.



Britská premiérka Mayová se v pátek v Salcburku setká se Sebastianem Kurzem, Andrejem Babišem a estonským premiérem Jürim Ratasem. V Mozartově rodišti si společně poslechnou operu Kouzelná flétna, v níž roli Papagena ztvární český basbarytonista Adam Plachetka, předtím povedou dvoustranná jednání o migraci a odchodu Británie z EU.

Mayová tento měsíc zveřejnila svou vizi budoucích vztahů s Evropskou unií. Ve své Bílé knize počítá s tím, že Británie s EU uchová těsné vazby, bezvízový styk či volný pohyb zboží. Naproti tomu pro služby předpokládá určitou flexibilitu, což v zásadě povede k omezenému přístupu na unijní trhy.

List The Guardian píše, že britští vyjednavači jsou z přístupu bruselské protistrany k takzvané Bílé knize čím dál víc frustrováni. Londýn se proto snaží apelovat i na lídry jednotlivých členských států v naději, že přesvědčí Brusel k větší flexibilitě a ochotě uzavřít dohodu.

Čas se totiž rychle krátí: Britové odejdou z EU na konci března 2019, dohoda by ale měla být hotová v říjnu, aby ji stihl ratifikovat parlament. A představa tvrdého brexitu, tedy chaotické rozluky bez dohody o dalších vztazích, vzbuzuje velké obavy (více čtěte zde: Britská vláda hromadí jídlo a léky, připravuje se na chaotický brexit)

Britové nemohou vybírat cla a DPH za EU

Barnier ve čtvrtek Britům uštědřil další ránu. Razantně odmítl návrh, aby EU delegovala na Británii výběr svých cel, daně z přidané hodnoty a dalších poplatků. Londýn se tímto návrhem pokouší zajistit plynulost pohybu zboží přes novou hranici.

Unijní vyjednavač zdůraznil, že budoucí celní uspořádání musí chránit výběr příjmů pro unijní země a evropský rozpočet a nezatěžovat podniky ani občany dodatečnými náklady. „Každé celní uspořádání či celní unie - a vždy říkám, že této možnosti je EU otevřena - musí tento princip respektovat,“ poznamenal Barnier s tím, že celní unie by také znamenala přijetí evropských pravidel společného trhu se zbožím.

Barnier připomněl, že brexit pro Londýn znamená, že Británie opět převezme kontrolu nad „svými penězi a hranicemi“, Evropská unie si ale tuto kontrolu ze své strany chce udržet také. Bílá kniha je podle něj přes některé trvající otázky významným posunem. Londýn dal v nynějším jednacím kole navíc záruky otevírající cestu k hladké kooperaci v bezpečnostní oblasti, například při výměně dat o pachatelích trestných činů nebo teroristech.

Nový britský vyjednavač Dominic Raab uvedl, že shoda už panuje asi na osmdesáti procentech textu dohody, například ohledně zachování práv občanů či finančního vyrovnání a přechodného období do konce roku 2020, dál ale není vyřešena otázka režimu na hranici mezi Irskem a britským Severním Irskem. Pokud se nenajde lepší řešení, měla by podle EU platit „pojistka“, která by v praxi znamenala, že Severní Irsko zůstane částí jednotného evropského trhu.



Kromě dohody o rozluce by v říjnu měl být jasný rovněž text politické deklarace o budoucí spolupráci v řadě oblastí. Raab upozornil, že Britové by v textu deklarace rádi viděli, kdy přesně budou nové cílové dohody uzavřeny. Podle návrhu britské vlády má jít o novou „rozsáhlou a spravedlivou“ obchodní smlouvu, která by kromě dalších věcí řešila právě také otázku cel či co nejotevřenějšího vzájemného přístupu na trh se službami, včetně těch finančních.

Oba vyjednavači, kteří se tento týden viděli v krátké době už podruhé, se shodli, že rozhovory již dostaly novou dynamiku. Další vyjednávací kolo se má uskutečnit v polovině srpna.