Britský ministr zahraničí Johnson rezignoval, vadí mu neshody ve vládě

Johnson, který je důsledným zastáncem odchodu Británie ze společenství, tak následuje ministra pro brexit Davida Davise a Davisova prvního náměstka Stevea Bakera. Všichni jsou stoupenci takzvaného tvrdého odchodu z EU, tedy bez výrazných kompromisů s Bruselem.



„Dnes odpoledne přijala premiérka rezignaci ministra zahraničí Borise Johnsona. Jeho nástupce bude brzy oznámen. Předsedkyně vlády Borisovi děkuje za jeho práci,“ uvedl úřad Mayové v prohlášení.

Johnsonův odchod podle britského listu The Guardian pravděpodobně prohloubí krizi kolem Mayové a zvýší šance, že by mohla čelit hlasování o nedůvěře. Premiérčini podporovatelé se domnívají, že by hlasování vyhrála. Pokud by ale o důvěru přišla, čelila by výzvě o vedení strany. O to by mohl stát i odstupující Johnson.

