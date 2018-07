Máme si dělat zásoby? Britové se ptají, co budou jíst po tvrdém brexitu

„Tyto otázky důkladně prozkoumáme a ujistíme se, že budeme mít dostatečné zásoby jídla,“ prohlásil v úterý v parlamentu nový ministr pro odchod z EU Dominic Raab. Odmítl to však nazvat vytvářením zásob jídla. „Představa, že dovážíme potraviny pouze z jednoho kontinentu, není na místě,“ vysvětloval poslancům.



List The Guardian v této souvislosti připomíná, že Británie vyprodukuje pouze polovinu toho, co sní. A například 40 procent ovoce a zeleniny dováží z Evropské unie.

Britští obchodníci už počátkem července varovali, že důsledkem tvrdého brexitu a obnovených kontrol na hranicích mohou být hromady jídla hnijícího v přístavech. A odborníci na stravování zase upozorňují, že pokud by potraviny z EU mělo v britských obchodech nahradit prefabrikované jídlo z USA, které je plné cukru a chemie, odrazilo by se to na zdraví Britů.

Proevropský britský list proto píše, že spekulace o vytváření zásob sice mohou znít poněkud hystericky, nejsou však úplně od věci. Čtenářům radí nakoupit dopředu dostatek kvalitních produktů z EU: například olivového oleje, těstovin, rýže, konzervovaných rajčat a luštěnin, koření či sardinek a tuňáka v konzervách.

Obří parkoviště na dálnici, RAF jako distributor jídla

Británie by měla z EU vystoupit na konci března příštího roku. Dohodu s Bruselem chce Londýn uzavřít do letošního října, aby ji stihl ratifikovat parlament. Smlouva však stále není hotová a proto hrozí, že Londýn unii opustí neřízeně (o možných dopadech čtěte zde: Stojící kamiony a letadla, vypovídání lidí. Evropa vyhlíží tvrdý brexit)

Tuto možnost kvůli hlubokým rozporům v Konzervativní straně jako čím dál pravděpodobnější vidí nejen Brusel, ale i některé firmy. Z vedení britské pobočky Amazonu tento týden přišlo varování, že Británii v případě tvrdého brexitu hrozí občanské nepokoje.

Vláda Theresy Mayové proto postupně odhaluje nouzové plány pro případ neřízené rozluky s EU. V příštích týdnech zveřejní 70 krizových opatření a rad pro firmy a domácnosti, jak se na neřízený odchod připravit. Už v úterý ministr zdravotnictví Matt Hancock uvedl, že vláda chystá zásoby léků (především těch s krátkou expirační dobou) a zdravotnických potřeb.

Na ministerstvu dopravy se objevil nápad, že na dálnici M26 v hrabství Kent vznikne obří parkoviště pro kamiony - pokud se totiž v Doveru opět zavedou celní kontroly, očekávají se nekonečné kolony. Spekuluje se o zapojení armády a RAF, která by se údajně mohla podílet na distribuci potravin.

Raab přiznává, že divoký odchod z EU sebou nese jistá krátkodobá rizika, černé scénáře však odmítá. „Nehodlám se vyžívat v pesimismu, pokud jde o stav této země. Do těchto jednání jdeme s ekonomickým sebevědomím a politickými ambicemi. Nedovolím, abychom se ve strachu z vlastního stínu nechali zahnat do kouta,“ prohlásil ministr pro brexit.