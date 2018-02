Sobotka se ozval. Odmítl účast ČSSD v koalici s Andrejem Babišem

Sociální demokraté by měli podle Sobotky zůstat v opozici, zregenerovat síly a najít nový program, kterým budou schopni lépe čelit populistům a nacionalistům. „Akceptace premiéra, který je nejen trestně stíhaný, ale má rovněž obrovský střet zájmů či podivnou minulost ve vztahu k StB, by nenávratně poškodila politickou kulturu a výrazně zhoršila vnímání Česka v zahraničí. Nemluvě o tom, že by tím strana pošlapala principy, které dlouhodobě zastává,“ prolomil bývalý předseda ČSSD mlčení k politické situaci v rozhovoru pro týdeník Respekt.

Sobotka se nezúčastnil ani sjezdu ČSSD, který před týdnem zvolil nového předsedu Jana Hamáčka a prvního místopředsedu Jiřího Zimolu (viz Hamáček vede ČSSD, která považuje za zásadní problém obviněného ve vládě).

V poslaneckém klubu sociální demokracie není přitom Sobotka sám, kdo je odpůrcem spolupráce se současným premiérem v demisi. To narušuje představu o možném fungování koalice ANO a ČSSD s podporou komunistů, což je jediná varianta, která je nyní podle Babiše na stole.

„Podmínka neúčasti trestně stíhaného člověka je zásadní a měla by být zásadní pro celou sociální demokracii,“ uvedla poslankyně Alena Gajdůšková. Řekla, že pokud se bude v referendu ČSSD hlasovat o účasti ve vládě vedené Babišem, tak i když sociální demokracie je státotvorná strana, byla by proti vstupu do vlády. „Nevím, co by se muselo stát, abychom akceptovali účast trestně stíhané osoby,“ řekla Gajdůšková.

Už na sjezdu v Hradci Králové, který bude pokračovat 7. dubna volbou místopředsedů, se proti účasti ve vládě postavili další dva poslanci ČSSD –bývalý ministr zahraničí Lubomír Zaorálek a neúspěšný kandidát na předsedu strany Milan Chovanec.

„Já jsem zaujatý. Člověk těžko nese, že s někým sedíte ve vládě a on o vás potom řekne, že jste ukradli lithium, že to je lup za bílého dne a že jste si nacpali kapsy. Tohle já nedokážu jen tak přejít,“ řekl Zaorálek. Chovanec odmítl jít do vlády s Babišem již dříve během kandidatury na předsedu ČSSD.

Sjezd sociálních demokratů kývl na to, že může strana s hnutím ANO o vládě jednat, ale na návrh nového předsedy Hamáčka přijala strana usnesení, že „považuje účast trestně stíhané osoby ve vládě České republiky za zásadní problém“. Hamáček se v úterý i se Zimolou, jemuž Babiš ve vládě nevadí, zúčastní jednání v Lánech s prezidentem Milošem Zemanem a ve středu se znovu setká s Babišem.

„Vzkaz sjezdu ČSSD je zcela jasný. A já se s ním ztotožňuji. Stejně tak jsem připraven respektovat výsledek vnitrostranického referenda,“ sdělil iDNES.cz poslanec sociální demokracie Ondřej Veselý.



Vyjádření dalších poslanců patnáctičlenného poslanců ČSSD jsou zdrženlivá. „Dnes opravdu není na místě předjímat, co se stane,“ uvedl Roman Onderka.

„Jednání s hnutím ANO začala teprve minulý týden, není tedy zatím vůbec co komentovat. Nové vedení má jasný mandát od delegátů sjezdu, kterým je vázáno,“ sdělila iDNES.cz bývalá ministryně školství Kateřina Valachová.

„Vzkazování si přes média, to není jednání. Jsem velký příznivec toho, aby se konečně seriózně jednalo o sestavení vlády,“ odvětil bývalý místopředseda ČSSD a pražský radní pro dopravu Petr Dolínek. Může se podle něj stát, že se nic nedohodne.

„Já to nebudu komentovat, dokud pan Hamáček s panem Zimolou nepřijdou s nějakým návrhem,“ řekl poslanec Tomáš Hanzel. Dodal, že respektuje názor většiny, protože byl zvolen za sociální demokracii, a tak se jako poslanec podřídí i výsledku vnitřního referenda ČSSD.

Obdobně se vyjádřil Antonín Staněk. „Probíhá jednání, jsou určeni vyjednavači, do té doby se nebudu vyjadřovat. Uvidím, jak se k tomu vyjádří referendum, své rozhodnutí učiním, až budeme vědět víc,“ uvedl.

Pokud se Babiš dohodne se sociální demokracií na koaliční vládě tolerované komunisty, může to být ještě napínavé počítání hlasů. Teoreticky mají tyto tři strany dohromady 108 poslanců, ale tento počet se může kvůli zásadnímu nesouhlasu části poslanců ČSSD se spoluprací s Babišem rapidně snížit.