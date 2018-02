Komunisté získali podporu pro návrh na zdanění církevních restitucí

Odmítnout hned na začátku návrh komunistů chtělo 51 poslanců ze 164 přítomných - z KDU-ČSL, TOP 09, STAN, ODS, Pirátů a Josef Kott z ANO a Kateřina Valachová s Bohuslavem Sobotkou z ČSSD. Komunisty podrželi poslanci ANO, SPD, většina sociálních demokratů, někteří Piráti a Václav Klaus mladší z ODS. (jak hlasovali jednotliví poslanci, se můžete podívat zde)

Česká biskupská konference se diví Rozhodnutí poslanců není podle České biskupské konference dobrou zprávou o stavu právního státu v ČR a o stavu veřejné diskuse na téma vypořádání se s totalitní minulostí. „Ještě o víkendu jsme si připomínali národní prohru v podobě takzvaného Vítězného února a dnes Poslanecká sněmovna schvaluje komunistický návrh. Jsme schopni prokázat a prokazujeme to, že církevní restituce v současné podobě nejsou nadhodnocené a jsou výhodné pro stát i obyvatele ČR," řekl ČTK generální sekretář České biskupské konference Stanislav Přibyl.

„Pokud by byl tento zákon schválen, tak po letech dojde ke druhé stejné loupeži,“ řekl ve Sněmovně exministr financí Kalousek. „Smlouvy se dodržují,“ řekl Kalousek. Vyplácení náhrad církvím totiž negarantuje jen platný zákon, ale také platné smlouvy, které stát uzavřel s církvemi.

Podle komunistů je zdanění náhrad jediný možný postup, aby náhrady byly „přiměřené“. Šéf KSČM Vojtěch Filip reagoval, že zdanění náhrad je běžné. „Každá pojistná náhrada po povodních byla zdaněna,“ argumentuje Filip.

Čižinský: Když vám něco vezme voda a komunisti, není to totéž

Proti tomu, že komunista krádež minulého režimu srovnává s povodněmi, se ohradil poslanec Jan Čižinský z KDU-ČSL. „Není stejné, když vám něco vezme voda a když vám něco vezmou komunisté,“ namítl Čižinský. „Nemůžeme podpořit zákon, který je evidentně retroaktivní,“ prohlásil lidovecký poslanec Ondřej Benešík.

„Vůbec nechápeme, proč to někdo teď vytahuje, ten návrh je pravděpodobně i protiústavní,“ řekl novinářům k návrhu komunistů předseda ODS Petr Fiala.

„Ti umučení, to bylo dílem vašich předchůdců, pánové na levici,“ rozzlobila se poslankyně Helena Langšádlová z TOP 09. Šéf komunistických poslanců Pavel Kováčik si to nechtěl nechat líbit a řekl, že by poslanci mohli držet minutu ticha za oběti „ve znamení kříže“, tedy při šíření víry.

Poslanci zatím zákon neschvalují, jen rozhodují o tom, zda připustí jeho další projednávání ve výborech a pustí ho druhého čtení. To je pravděpodobné, protože výše náhrad církvím vadí také ANO a sociálním demokratům, navíc Andrej Babiš počítá s tolerancí vlády komunisty, pro něž je to jedna z podmínek tolerance vlády.

„Není přece možné zákonem, který má odčiňovat zlo, způsobovat zlo nové,“ tvrdil ve Sněmovně komunista Leo Luzar. Tři čtvrtiny občanů se podle něj nechtějí smířit s podobou zákona, který byl přijat o jeden hlas.

„My samozřejmě souhlasíme, že je třeba napravovat křivdy. Ale ten způsob byl velice podivný. Je třeba dělat korekce, náhrady byly prodražené a schválené ve Sněmovně za podivných okolností,“ řekl nedávno premiér v demisi Babiš.

Církve mají dostat celkovou náhradu 59 miliard korun

Stát by podle komunistů, kteří zdanění náhrad církvím navrhli, mohl získat každoročně zpět zhruba 380 milionů z přibližně dvou miliard korun, které církvím posílá. Za celou dobu vyplácení náhrad by šlo asi o jedenáct miliard korun.

Zákon o církevních restitucích schválený za vlády Petra Nečase počítá s tím, že církve dostanou od státu nemovitý majetek v hodnotě zhruba 75 miliard korun. Za nemovitosti, které se podle zákona nevydávají, mají církve během třiceti let získat 59 miliard, navyšovaných o inflaci. Náhrady jsou vypláceny podle tohoto zákona už od roku 2013.