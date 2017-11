Systém, který tu fungoval 25 let, se brání, vnímá Babiš blok čtyř stran

„Tradiční strany na čele s panem Kalouskem a panem Fialou, poslaly do boje o prezidenta symbol klientlientelismu Topolánka, a ve sněmovně zase jen boří, destruuji a teď ještě neuveřitelně lžou. Na každé vyjednavací schůzce jsme vždy všechny partnery otevřené informovali o požadavcích ostatních stran a postupovali s “otevřenými kartami“,“ uvedl Babiš.

Tvrdí, že se ANO všem v maximální míře snažilo vyjít vstříc a to i na úkor pozic jeho vlastního hnutí. „Nabídli jsme, že budeme plnit programové priority ostatních a chystáme je do programového prohlášení. Na jednání to strany většinou oceňují. Bohužel, hlavně u ODS platí, že dohoda za stolem před novináři neplatí, nebo je záměrně podána úplně jinak,“ tvrdí šéf ANO.

„Byl bych ale rád, aby konečně byli konstruktivní, nevymýšleli nesmysly na blokování Sněmovny a my jsme konečně mohli začít pracovat pro lidi a ne pořád poslouchat ty jejich nápady na to, jak chod státu za každou cenu zablokovat a paralyzovat,“ řekl Babiš.

Čtyři strany ve Sněmovně - ODS, TOP 09, KDU-ČSL a STAN - se domluvily na společném postupu při formování Sněmovny a vyzvaly hnutí ANO k jednání. Nový blok nebude do čela dolní komory volit Radka Vondráčka z ANO, požaduje dvě místa místopředsedů Sněmovny a vedení sedmi výborů - bezpečnostního, výboru pro obranu, mandátového a imunitního, školského, ústavně-právního, zahraničního a hospodářského.