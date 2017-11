ODS, TOP 09, KDU-ČSL a STAN půjdou společně. Fiala vzdal duel s Vondráčkem

Nebudou do čela dolní komory volit Radka Vondráčka z ANO, požadují dvě místa místopředsedů Sněmovny a vedení sedmi výborů - bezpečnostního, výboru pro obranu, mandátového a imunitního, školského, ústavně-právního, zahraničního a hospodářského. „Kluby se zavazují postupovat jednotně a předložit společné kandidátky pro ustanovení výborů podle zásady poměrného zastoupení,“ citoval z dohody Fiala.

Chtějí také společně získat předsednictví čtyř komisí - pro kontrolu činnosti BIS, pro kontrolu Vojenského zpravodajství, pro kontrolu užití odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu a komise pro kontrolu činosti Finančně-analytického útvaru.

Fiala nebude kandidovat proti Vondráčkovi, který má zajištěnou podporu mezi ANO, KSČM a SPD. A má přislíbenou podporu i od Pirátů. Stojí tak za ním většina 137 hlasů. „My proto považujeme toto téma za uzavřené,“ řekl Fiala.

Čtyři pravostředové strany ve Sněmovně, které se dohodly na společném postupu, mají dohromady 48 poslanců a jak zdůraznily, zastupují dohromady 27,61 procent voličů a 1,4 milionu hlasů ve volbách.

„Zhruba tři týdny se snažíme vést s vítězem voleb, tedy s hnutím ANO, normální standardní jednání o uspořádání Poslanecké sněmovny. Očekávali jsme, že výsledkem bude nějaká konsensuální, férová, normální dohoda o tom, jak to bude vypadat, která bude respektovat výsledky voleb. Nic takového se neděje,“ prohlásil Fiala na společné tiskové konferenci čtyř stran. ANO podle nich postupuje netransparentně.

Kalousek: Bude zřejmé, kdo je proti „projektu Zeman - Babiš“

„Pokud hnutí ANO manažersky selhává a není schopno udělat nějakou dohodu, která je konsensuální, tak nezbývá, než převzít iniciativu, abychom jim to makání usnadnili,“ řekl šéf lidovců Pavel Bělobrádek.

„Je tu deklarovaný projekt pánů Babiše a Zemana, že bude neomezeně dlouhou dobu vládnout vláda bez důvěry, tedy bez kontroly Poslanecké sněmovny. Pan prezident ustoupil od své své dříve důsledně uplatňované praxe, že vyžadoval po vítězi voleb 101 a více podpisů,“ zdůvodnil dohodu na společném postupu předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Podle něj bude více zřejmé při volbě orgánů Poslanecké sněmovny, kdo tvoří nepodepsanou, ale činem deklarovanou většinu, která umožní „projekt Zeman - Babiš“.

Nově zformovaný „Demokratický blok“ je otevřený i pro sociální demokraty a Piráty, pokud o to projeví zájem. „Je to spíše gesto, než konstruktivní opoziční návrh,“ odmítl to vzápětí šéf Pirátů Ivan Bartoš.