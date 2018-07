Finišuje hlasování o nové pražské kandidátce ANO s lídrem Stuchlíkem

Původně měl kandidátku vést poslanec Patrik Nacher, ale toho se rozhodl premiér a šéf ANO Andrej Babiš odsunout na druhou pozici, zatímco trojkou bude exministr financí Ivan Pilný, který kandiduje i do Senátu v Praze 12.

„Petra Stuchlíka paradoxně znám deset let a řekl bych, že nejlépe z těch, kteří ho doporučili. Setkali jsme se u otázek finanční gramotnosti, nebo když se před třemi lety řešil zákon o regulaci provizí. Je to inteligentní a velice komunikativní člověk, který má skutečný tah na bránu,“ řekl tento týden v rozhovoru pro MF DNES Nacher.

Byznysmen Stuchlík, který je zakladatelem společnosti Fincentrum, investoval do firmy Fair Credit, která se zabývá rychlými půjčkami. Server Echo 24 upozornil na to, že společnost poskytuje půjčky do 150 tisíc s úroky dosahujícími desítek procent, přičemž RPSN, roční procentní sazba nákladů, může překročit i dvě stě procent.

„Je to jedna z mnoha mých investic v rámci diverzifikace portfolia. Je to investice dlouhodobá s návratností mnoha let,“ řekl k tomu Lidovým novinám Stuchlík. Z kandidátky ANO, jak ji původně krajská organizace odsouhlasila, by měl podle LN úplně vypadnout současný radní Karel Grabein Procházka. Na kandidátce nebude ani současná primátorka Adriana Krnáčová, která vůbec nekandiduje.

Jedním z konkurentů ANO bude v hlavním městě blok Spojené síly pro Prahu, do nějž se k TOP 09 a hnutí STAN přidali také lidovci. „Problém je, že pana Stuchlíka vůbec neznám,“ řekl v rozhovoru pro páteční MF DNES šéf TOP 09 Jiří Pospíšil. Možnou spolupráce s ANO Pospíšil, který je kandidátem nového bloku středopravých stran na pražského, označil za velmi málo pravděpodobnou.