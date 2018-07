TOP 09 a STAN získaly posilu. Lidovci kývli na nový blok pro Prahu

„Budeme mít garantovanou desetinu míst na kandidátce, z 65 míst tedy máme obsadit šest,“ řekl iDNES.cz předseda pražských lidovců Jan Wolf. On sám získá čtvrtou pozici na kandidátce, v jejímž čele jsou předseda TOP 09 a bývalý ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil a Hana Marvanová, kterou nominovalo hnutí STAN.

Radní Jan Wolf v diskusním pořadu ROZSTŘEL

Lidovci do posledních chvil váhali, zda se k projektu připojí, ve hře byla také společná kandidátka s ODS či Zelenými, ale nakonec definitivně kývli na blok s TOP 09 a STAN, přestože nebudou mít na kandidátce tak lukrativní pozice. Kromě čtyřky Wolfa je ještě na čtrnáctém místě bývalá starostka Prahy 12 Daniela Rázková. „Rádi bychom pro KDU-ČSL získali dvě křesla,“ uvedl Wolf.

To Pospíšil má ambice vyšší. Chce být primátorem. „Chceme spojit síly a pro pražské voliče přinést alternativu k současné situaci,“ řekl už dříve ke chystanému projektu několika středopravých stran. Už před zvolením do čela TOP 09 měl představu, že koalici vytvoří se STAN a lidovci. KDU-ČSL je nakonec „jen“ spolupracující partner.

„Já nekandiduju, já jsem podpořil tu kandidátku, protože si myslím, že se snaží o pokračování toho všeho, o co jsem se snažil v pražské politice,“ řekl architekt Jan Kasl.



Pro Marvanovou je to trochu déjà vu, díky bývalé Čtyřkoalici

„Jedině spojenými silami je možné něco v Praze změnit,“ řekla také už dříve právnička Marvanová. Pro ni je společná kandidátka s lidovci tak trochu déjà vu. Dříve byla šéfkou již neexistující Unie svobody a to v době, kdy byla s lidovci ve Čtyřkoalici, která měla šanci vyhrát celostátní volby. To se ale nakonec nepovedlo, protože se po vnitřních třenicích Čtyřkoalice ztenčila na koalici dvou stran a skončila ve volbách až za ČSSD, s níž šla v roce 2002 do vlády Vladimíra Špidly.

TOP 09 zase několik let úzce spolupracovala se STAN, měly i společný poslanecký klub, ale pak se také rozešly, i proto, že drhly vztahy některých politiků Starostů a nezávislých s bývalým šéfem TOP 09 Miroslavem Kalouskem. Teď se zase obě strany pokoušejí o užší spolupráci.

A pokud by Spojené síly pro Prahu: TOP 09 a STAN ve spolupráci s KDU-ČSL, LES a Demokraty Jana Kasla v hlavním městě uspěly, mohlo by také jít o zárodek užší spolupráce středopravých stran i na celostátní úrovni s cílem být konkurentem i zatím dominantnímu hnutí ANO Andreje Babiše.