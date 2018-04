S ČSSD jsme našli kompromis u nemocenské i daní, uvedl Brabec

„V programové oblasti nevidíme žádné rozpory, které bychom nedokázali překonat,“ řekl Brabec. „Dohodli jsme se na určité kompromisní variantě,“ odvětil na dotaz iDNES.cz, zda strany našly řešení, jak by mohla vypadat nemocenská v prvních třech dnech, kterou chce obnovit ČSSD. „Obě strany řekly, že to by mohlo být řešení,“ dodal.

Kompromisní řešení zatím obě strany tají. Sociální demokracie požadovala vyplácet v prvních třech dnech nemoci 60 procent denního vyměřovacího základu. ANO se zatím klonilo k tomu, aby to bylo 30 procent. Praktičtí lékaři ve středu doporučili, že by nejlepší bylo rozšířit možnost využívat možnost sick days, kdy zaměstnanec zůstane doma, ale nepřijde o plat. Některé firmy to mají jako zaměstnanecký benefit.

Sociální demokracie „nechce samoúčelně zvyšovat daně“

„V případě daní by to mohlo být stejně jako před pěti lety,“ řekl Faltýnek. „Shodli jsme se jednoznačně na snížení DPH na vodné, stočné. Platí, že ANO nechce zvyšovat daně a sociální demokracie také prohlašuje, že nechce samoúčelně zvedat daně, pokud by bylo dostatek peněz na naše společné programy investiční a sociální,“ uvedl Brabec.

O případném rozdělení vládních křesel se bude jednat až ve čtvrtek večer po návratu lídra ANO a premiéra v demisi Andreje Babiše z dovolené.

V jednání s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem a prvním místopředsedou Jiřím Zimolou se tohoto tématu dotkli sice už ve středu, ale teprve jej budou muset rozlousknout. „Toho programu se už s panem Babišem zase tak dotýkat nebudeme, ale o to víc se budeme rochnit v té personální oblasti,“ uvedl Brabec.

„I po dnešním jednání máme o čem jednat, což není málo, protože jste určitě zaznamenali vyjádření kolegů ze sociální demokracie po schůzce s panem prezidentem, že si umějí představit, že by to jednání mohlo být ukončeno. Nechali jsme si otevřená vrátka, zcela určitě jsme je nezavřeli,“ řekl Brabec.

„Má smysl se sejít i zítra,“ komentoval jednání Hamáček. Víc do podrobností nešel. Přitakal tím ale tomu, že na programu jednání nezkrachovala.

Vyjádření lídrů ČSSD po schůzce s prezidentem Zemanem: