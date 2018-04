Hamáček se Zimolou upozornili prezidenta na možnost krachu jednání s ANO

Vicepremiér Richard Brabec potvrdil, že naprosto zásadní jednání čeká obě strany ve čtvrtek po návratu premiéra Andreje Babiše z Tenerife, kde je s rodinou na dovolené.

ANO má ve čtvrtek sociální demokracii přednést konečný návrh na rozdělení křesel ve vládě. Zatím nabízejí čtyři, zatímco ČSSD trvá na pěti a musí mezi nimi být i vnitro, nebo finance, jestliže se ANO nevzdá Babiše jako premiéra.

„Našim partnerům z ČSSD zatím moc nevychází počty. Kdyby se to vzalo matematicky, tak podle výsledků voleb by měli dostat 3,5 ministerských křesel. Takže jasně, nabízíme čtyři. Jenže oni jich chtějí pět. A k tomu další požadavky. Řekl jsem jim na rovinu, že je to přes čáru. Ale chápeme jejich situaci a budeme o tom přemýšlet,“ napsal Babiš na svém Facebooku.

„Pár lidí mi navrhlo, že bychom mohli ČSSD nabídnout čtyři ministry a k tomu jim vyrobit ještě pátého jen tak na oko. Takového toho, jak se mu říká ministr bez portfeje. Podle mě by se ale takovému postu mělo říkat ministr na okrasu. Takže tohle fakt ani náhodou,“ uvedl Babiš. Možnost pátého křesla ministra bez portfeje iDNES.cz zmínil třeba předseda Sněmovny Radek Vondráček. I on si byl přitom však vědom, že to přes Babiše neprojde.

ČSSD kromě vnitra či financí usiluje také o resorty práce a sociálních věcí, zdravotnictví či místního rozvoje. O svém postupu chce sociální demokracie rozhodnout na pátečním předsednictvu a víkendovém sjezdu v Hradci Králové. Stále také počítá s vnitrostranickým referendem.