Migrace není český problém, řekl Babiš. Chce hotspoty v Libyi a Tunisku

„Migrace není český problém. Nechodí sem a ani nechtějí,“ nechal se slyšet Babiš a zdůraznil, že Česká republika je ochotna v migrační krizi pomoci penězi a vysláním lidí.

Před začátkem dvoudenního summitu prohlásil, že Česká republika podpoří změnu kompetencí evropské agentury Frontex, aby mohla bránit jižní hranice Evropy a vytvořit hotspoty například v Libyi a Tunisku. Pašerácké lodě podle Babiše vůbec nesmí vyjet na moře.

Od dvoudenní vrcholné schůzky se očekává, že dá zelenou práci na novém přístupu k migrantům zachráněným ve Středozemním moři. Ti by měli být místo do evropských přístavů převáženi zpátky na severoafrické pobřeží. Tam by vznikla selekční centra, v nichž bylo v rychle rozhodnuto, kdo se může ucházet o azyl v EU a kdo bude vrácen domů.

Babiš také podotkl, že postoj Česka se v otázce migrace blíží postoji Rakouska.

Rakouský kancléř Sebastian Kurz spolu s bavorskými politiky a novou italskou vládou vytvořil takzvanou „osu ochotných“, která tlačí na posílení vnějších hranic Evropy. Kurz nachází pochopení i u států visegrádské skupiny díky odmítání migračních kvót (o tom čtěte více zde: Osa Vídeň–Mnichov–Řím. Kurz sjednocuje budovatele pevnosti Evropa).

Babiše a zástupce ostatních zemí visegrádské skupiny před začátkem vrcholné schůzky čeká asi půlhodinové setkání s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem.