Osa Vídeň–Mnichov–Řím. Kurz sjednocuje budovatele pevnosti Evropa

„Musíme zajistit, že o tom, kdo přijde do Evropy, budeme rozhodovat my a ne převaděči,“ prohlásil rakouský kancléř po setkání s bavorským premiérem v Linci. Evropská unie se teď podle něj musí soustředit na ochranu vnější hranice.

Jedinou alternativou k bezpečné vnější hranici schengenského prostoru je podle něj návrat ke kontrolám na vnitřních hranicích. Jednatřicetiletý Kurz podotkl, že jako mladý člověk považuje volný pohyb po Evropě téměř za samozřejmost, a toto řešení si proto nepřeje. Za chybu také označil dlouholeté „zbytečné debaty“ o kvótách na přerozdělování uprchlíků, které podle něj nepřinesly nic pozitivního, jen napětí.

Söder posílení ochrany vnějších hranic podpořil. „Situace z roku 2015 se nesmí opakovat,“ řekl s odkazem na rok migrační krize, kdy přes rakousko-německou hranici do Bavorska proudily statisíce uprchlíků. Podpořil také myšlenku na vznik migračních center v severní Africe, kde by EU oddělovala oprávěné žadatele o azyl od ekonomických migrantů (více zde: Unie bude migranty třídit v centrech na severu Afriky, naznačuje dokument).

Osa ochotných

Kurz před týdnem vyzval ke vzniku takzvané „osy ochotných“ v boji proti ilegální migraci, v níž by spojily síly Rakousko, nová italská vláda a bavorská politická reprezentace. Zatímco Kurz ve středu rokoval se Söderem, šéf Svobodné strany Rakouska (FPÖ) a vicekancléř Heinz-Christian Strache a ministr vnitra Herbert Kickl (rovněž FPÖ) se v Římě setkali s předsedou vládní strany Liga Matteem Salvinim.

Salvini v nové italské vládě usedl ve funkci ministra vnitra a nedávno na sebe upozornil uzavřením italských přístavů pro lodě neziskových organizací, které ve Středozemním moři zachraňují uprchlíky a vozí je do Itálie (viz Italové lodím s migranty uzavírají přístavy. Už dost, rozhodl Salvini).

Ve čtvrtek se Kurz setká s premiéry států zemí V4 (Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko), které v minulosti podpořil v boji proti migračním kvótám. Český premiér Andrej Babiš dal už dříve najevo, že podporuje Kurzovu myšlenku na posílení ochrany vnějších hranic Evropy. „My říkáme ano, investujme do bezpečnosti, ale investujme mimo kontinent, investujme do boje proti pašerákům, aby ty čluny nevypluly,“ prohlásil v úterý Babiš.

Rakousko se na začátku července ujímá předsednictví Evropské unie a Kurz toho chce využít k prosazení své vize reformy evropské migrační politiky. Podle odborníka na německou politiku Vladimíra Handla k tomu však bude potřebovat především souhlas Berlína a Paříže.

„Osa ochotných vznikla, aby si Kurz vytvořil nějakou silovou pozici. Kurz může tu agendu někam posunout, ale určitě ji nemůže unést do nějakých extrémních pozic. Předsednictví EU navíc není ideální role pro prosazování nějaké specifické pozice. Je to spíše o zprostředkovávání a moderování než o vedení,“ uvedl pro iDNES.cz Handl.

Do německé krize se míchat nebudeme, slibuje Kurz

Kurzovo setkání se Söderem se uskutečnilo v době hluboké krize kabinetu kancléřky Angely Merkelové, kterou vyvolal spor o migrační plán německého ministra vnitra Horsta Seehofera.

Seehofer, který je i šéfem bavorské Křesťanskosociální unie (CSU), chce některé migranty vracet zpět přímo na hranicích. Kancléřka se obává, že by to spustilo dominový efekt, a místo toho doufá v uzavření bilaterálních smluv o vracení migrantů s Itálií, Řeckem či Rakouskem. Už v úterý ji v tom podpořil francouzský prezident Emmanuel Macron.



Söder, kterého na podzim čekají zemské volby, patří k ostrým kritikům kancléřky a její migrační politiky. Také Kurz považuje postup Merkelové v migrační krizi za chybný, ale ve středu v Linci dal najevo, že v německé vládní krizi nehodlá CSU navenek nijak podporovat. „Přeji německé vládě, aby se jí podařilo najít společnou linii. Do této diskuze však nebudeme vstupovat,“ řekl předseda rakouské vlády.

Podle Handla je zřejmé, že německý spor o vracení uprchlíků na hranicích by mohl Kurzovu „osu ochotných“ narušit. „Nejvíce by to zasáhlo právě rakouskou politiku, protože nejvíce uprchlíků přichází do Německa z Rakouska. Navíc tyto ‚osy‘ mají historicky dost špatnou pověst, především osa Mnichov–Vídeň–Řím,“ poznamenal Handl.

Německou vládní krizi by měl pomoci uhasit neformální minisummit o migraci, který se bude konat v neděli v Bruselu. Kromě Merkelové a Kurze jsou na něj pozvány lídři Francie, Itálie, Španělska, Řecka a Bulharska.