Na Krym, nebo do krimu. Reakce na Babišova syna zachvátily sociální sítě

Reportéři serveru Seznam Zprávy natočili Andreje Babiše mladšího ve Švýcarsku a získali od něj například sdělení, že jej spolupracovníci jeho otce, manželé Protopopovi, kvůli kauze Čapí hnízdo drželi na Krymu. Více zde: Nevěděl jsem vůbec, co podepisuji, řekl Babišův syn ke kauze Čapí hnízdo.



„Ty dnešní děti jsou děsně nevděčné. Andrej Babiš svého syna piplal, přepisoval na něho všechna ta Čapí hnízda, posílal ho na prázdniny s tetou Protopopovou a strejdou Protopopovem na Krym a jak se mu synáček odvděčil? Vykládá nějakým novinářům nepravdy,“ napsala k fotomontáži filmu Forrest Gump facebooková stránka Továrna na debilno.



„Místo syna na Krymu, raději fotra do krimu“, myslí si Michal Hradský.



Uživatel Jakub Chroust na Facebooku vytvořil obrázek s popiskem „Nová cestovní kancelář Babiš - pro děti zdarma výlet na Krym.“



Vznikla i facebooková událost Kurz plánování dětských prázdnin s Andrejem Babišem.

Na sociálních sítích vznikají fiktivní události.

Fiktivní twitterový profil Zemanova poradce Jie Ťien-minga glosoval dnešní schůzku lídra ČSSD Jana Hamáčka s premiérem Andrejem Babišem.

K případu se vyjádřili také někteří politici. Místopředseda TOP 09 Miroslav Kalousek napsal: „Přiznejme si to upřímně, jak je to doopravdy: A.Babiš ml. neexistuje, vymyslely si ho tradiční politické strany a Kalousek, symbol korupce. Protože neexistuje, nelze ho vyslechnout. Kdyby libovolná osoba XY tvrdila opak, je to důkaz, že osoba XY neexistuje a vymyslely si ji.“

Miroslav Kalousek (Twitter) @kalousekm Přiznejme si to upřímně, jak je to doopravdy : A.Babiš ml. neexistuje, vymyslely si ho tradiční politické strany a Kalousek, symbol korupce. Protože neexistuje, nelze ho vyslechnout. Kdyby libovolná osoba XY tvrdila opak, je to důkaz, že osoba XY neexistuje a vymyslely si jí... 71 lidí to sdílí odpovědětretweetoblíbit

Ozval se také bývalý předseda ODS Miroslav Topolánek nebo Matěj Stropnický, jehož otec Martin figuroval na volebních plakátech hnutí ANO s Andrejem Babišem: