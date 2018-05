Anarchistu drželi nezákonně ve vazbě bez veganské stravy, požaduje statisíce

Na počátku to znělo jako velká kauza. Podle policie a státního zastupitelství skupina anarchistů v roce 2014 plánovala zápalnými lahvemi napadnout vlak převážející vojenskou techniku a automobily. Výsledek byl však tristní. Na konci letošního března soud pravomocně obviněné osvobodil s tím, že v přípravách hráli příliš velkou roli policejní agenti-provokatéři (o verdiktu vrchního soudu čtěte zde).

Jenže mezitím strávil jeden z anarchistů Martin Ignačák ve vazebních věznicích celkem 17 měsíců. Z toho pět měsíců nezákonně, jak rozhodl Ústavní soud.

Právě kvůli 151 dnům, které strávil ve vazbě nezákonně, se teď Ignačák soudí se státem o satisfakci 302 tisíc korun. Nejvyšší soud už v minulosti načrtl rozsah odškodnění v rozmezí 500 až 1 500 korunami za každý den nezákonné vazby.

Anarchista však požaduje vyšší částku, jelikož Vězeňská služba mu odpírala veganskou stravu. Protože je Ignačák striktním veganem dlouhá léta, argumentuje, že mu tím vznikla mimořádná nemajetková újma.

„Psal jsem asi šest žádostí i o vegetariánskou stravu. Nakonec jsem ji dostal, ale poté se v ní začaly objevovat výrobky z masa,“ řekl v pátek u Obvodního soudu pro Prahu 2 Ignačák. Věznice mu nakonec povolila, aby mu veganské jídlo nosili blízcí. Nicméně tvrdí, že kvůli tomu neměl několik měsíců teplé jídlo.

Věznice přitom vězňům může podávat dietní jídlo, jako je bezlepkové, pro diabetiky, a tak dále. Strava se vaří zvlášť dokonce i pro muslimy, židy i vegetariány.

Soudce Petr Veleman Ignačákova právníka i zástupce ministerstva spravedlnosti vyzval, aby se zkusili dohodnout. Naznačil, že kdyby se anarchista spokojil s částkou na horní hranici, tedy 1 500 korun za den, nemusel by probíhat ani soudní spor.

„Ze strany ministerstva je to uzavřená věc. Nicméně nevylučuji, že se znovu otevře,“ sdělil právník resortu Aleš Hrubý. Obě strany mají čas na to najít kompromis do konce června, kdy soudce naplánoval další jednání ve věci.