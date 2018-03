Anarchisté teroristický útok na vlak neplánovali, potvrdil soud

K postupu policie, která na anarchisty nasadila agenty, vyjádřili pochybnosti i soudci. „Je patrné, že tlak agentů na to, aby se akce s vlakem uskutečnila, narůstal, sílil. Byly tady určitě momenty, které přinejmenším zpochybňují to, nakolik se agenti pohybovali v rámci mantinelů daných zákonem,“ konstatoval předseda odvolacího senátu Zdeněk Sovák.

Obžaloba tvrdila, že Petr Sova, Martin Ignačák a Alexandra Ščambová „chtěli zastrašit obyvatelstvo a jejich cílem bylo ohrozit lidské životy“. Měl jim k tomu posloužit plánovaný útok na nákladní vlak s vojenským materiálem. K útoku prý chtěli v úseku mezi pražským Radotínem a Berounem použít zápalné lahve, které v dubnu 2015 zakopali poblíž železničního mostu v Chuchli.

Další dvě dívky, Radka Pavlovská a Katarína Zezulová, stanuly před soudem kvůli tomu, že plánování útoku údajně nepřekazily. O jedné z nich obžaloba také uváděla, že společně se Sovou a Ignačákem vyrobila zápalné lahve k ochraně squatu Cibulka.



Trojici „útočníků“ hrozilo v případě prokázání viny až dvacet let za mřížemi nebo i výjimečný trest. Státní zástupce požadoval v hlavním líčení pro Sovu s Ignačákem dvanáct let, pro Ščambovou mírnější trest vězení. Jeho kolegyně marně usilovala o to, aby odvolací senát osvobozující verdikt zrušil a aby věc vrátil pražskému městskému soudu k dalšímu projednání.

Anarchisté mohou žádat odškodné od státu

Případ souvisí s rozsáhlou policejní razií proti extremistům z dubna 2014. Při ní chtěli policisté sledováním a odposloucháváním rozkrýt Síť revolučních buněk. Této organizaci připisují žhářské útoky na policejní auta nebo mýtné brány. Do skupinky kolem anarchisty Sovy se proto infiltrovali policejní agenti pod krycími jmény Petr a Robert.

Sova tvrdí, že mužům nevěřil a schválně „hrál jejich hru“. Prozradilo je prý mimo jiné to, že si navzdory proklamacím o ochraně práv zvířat dali v restauraci svíčkovou. Popsal také aktivitu agentů: platili prý za nákup materiálu na zápalné lahve, vybírali místo útoku a tlačili skupinu k násilné akci, kterou prý Sova záměrně obstruoval a odsouval.

Po zadržení strávil Sova osm měsíců ve vazbě, Ignačák v ní byl rok a čtvrt. Od státu nyní mohou žádat odškodné.