Olomoučtí státní zástupci prošetřují rozsáhlé úniky z policejních spisů

Probíhající kroky ze strany státních zástupců potvrdil pro iDNES.cz vrchní státní zástupce Ivo Ištvan. „Mohu to potvrdit. Jsou prováděny úkony trestního řízení. Nebudeme prozrazovat ani komentovat žádné informace z médií. Nekomentujeme ani lokality, aby nedošlo ke zmaření trestního řízení,“ řekl.

V tiskové zprávě zastupitelství posléze uvedlo, že „ze strany policejního orgánu Národní protidrogové centrály Policie ČR pod dozorem Vrchního státního zastupitelství v Olomouci a ve spolupráci s Krajským státním zastupitelstvím v Brně pokračuje provádění úkonů trestního řízení ve věci podezření z trestné činnosti, spočívající v únicích informací z trestních řízení a policejních databází“.

Vyšetřování ze strany Národní protidrogové centrály potvrdila iDNES.cz její mluvčí Barbora Kudláčková. Podrobnější informace odmítla sdělit. Mluvčí investiční skupiny DRFG Jan Sedláček iDNES.cz řekl, že Rusňák je aktuálně v Olomouci a vypovídá na policii. O obvinění Rusňáka nemá mluvčí informace.

Rusňák podniká v nemovitostech, telekomunikacích či teplárenství. MF DNES nedávno uvedla, že je zetěm kariérní úřednice a náměstkyně ministra financí Aleny Schillerové. Je rovněž členem a někdejším výrazným sponzorem hnutí, její dcera se pak díky ANO stala brněnskou radní (více jsme psali zde).

Schillerovou před několika dny hnutí ANO navrhlo do funkce ministryně financí, ale premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) tuto nominaci odmítl.

Týká se zásah Beretty?

Po reorganizaci policie, která proběhla loni v létě, má mít pravomoc vyšetřovat kauzy v řadách policie pouze Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Výjimkou je kauza Beretta, která se rozběhla už před sloučením policejních útvarů. Berettu, jež se týká úniků z policejních spisů, vyšetřuje Národní protidrogová centrála a dozoruje Vrchní státní zastupitelstvi v Praze.

Vyšetřovací tým byl včleněn do protidrogové centrály kvůli právě kvůli vzniku NCOZ, do které od loňského 1. srpna spadají policisté z bývalých elitních útvarů - protimafiánského a protikorupčního. Důvodem pro vyčlenění týmu pod protidrogovou centrálu bylo to, aby nenastal případ, že policisté z nové centrály vyšetřují kauzy kolem vlastních kolegů, kteří patřili do zaniklé jednotky. Tato kauza byla zároveň jediným případem, kterou nemohla NCOZ po svém vzniku vyšetřovat.

Spis Beretta zazněl nedávno v souvislosti s nahrávkami rozhovoru mezi ministrem financí Andrejem Babišem (ANO) a bývalým redaktorem MF DNES Markem Přibilem. Novinář na jedné z nich předává dokumenty, které podle něj pocházejí z policejního vyšetřování. Přibil však tvrdí, že nahrávka je zmanipulovaná (více čtěte zde).

Novinář ministrovi líčil, na co přišel při práci na kauze. Mělo jít o související případ, kdy bývalý šéf oddělení korupce na protikorupční policii Radek Holub podle vyšetřovatelů zneužil své funkce a vytvořil falešný dokument o vyšetřování advokáta Karla Muzikáře.

Zhruba pětiminutový záznam končí debatou o bývalém šéfovi ÚOOZ Robertu Šlachtovi. Babiš se zmínil, že Šlachta by prý chtěl být policejním prezidentem.