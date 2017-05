Policie se kvůli únikům zajímá i o člena ANO. Vyhoďte ho, nařídil Babiš

„Nařídil jsem Rusňáka vyloučit z hnutí a jeho sponzorský dar okamžitě vrátit. Takoví sponzoři jsou pro nás nepřijatelní. Krajská organizace musí předsednictvu tento případ vysvětlit a přijmout opatření, aby se to neopakovalo,“ reagoval na informace předseda hnutí ANO Andrej Babiš.

Rusňák podniká v nemovitostech, telekomunikacích či teplárenství. MF DNES nedávno uvedla, že je zetěm kariérní úřednice a náměstkyně ministra financí Aleny Schillerové. Je rovněž členem a někdejším výrazným sponzorem hnutí, dcera náměstkyně se díky ANO stala brněnskou radní (více jsme psali zde).

Schillerovou před několika dny hnutí ANO navrhlo do funkce ministryně financí, ale premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) tuto nominaci odmítl.

Předseda vlády v reakci na kauzu oznámil, že informace o spojitosti mezi Schillerovou a Rusňákem má pouze z médií. „Důvody pro odmítnutí paní Schillerové premiér veřejně sdělil,“ uvedl mluvčí Sobotkova kabinetu Martin Ayrer.

Sobotka v pondělí uvedl, že Schillerová nese odpovědnost za pomalý přístup ke kontrolám firem, které vydaly jednokorunové dluhopisy. Právě kauza kolem těchto obligací byla jedním z důvodů pro Babišovo odvolání, které Sobotka zmiňuje (více o odmítnutí Schillerové premiérem čtěte zde).

Spojování případu Rusňáka s nominací Schillerové odmítl i Babiš. „To nemá nic společného. Ne každý můžeme za svoji rodinu nebo za svoje děti, takže já tam nevidím žádnou souvislost,“ řekl. „Paní Schillerová měla jasné předpoklady dělat tu funkci a nemá to nic společného s případem pana Rusňáka, který pro nás je nepříjemné překvapení, a my se od toho distancujeme, co dělal,“ doplnil předseda ANO.

Jsem neaktivní člen ANO, tvrdí Rusňák

Rusňák býval významným sponzorem hnutí ANO. „Nyní jsem ale zcela neaktivním členem. Už roky mě v ANO doslova nikdo neviděl. Náš byznys s politikou na žádné úrovni nikdy neměl nic společného. Fakt, že někdo z rodiny je na ministerstvu financí, je zcela neutrální,“ řekl MF DNES Rusňák na počátku týdne. Jeho investiční skupina se čtyřmiliardovými aktivy peníze investorů směruje hlavně do nemovitostí, telekomunikací a finančních služeb.

Investiční skupina rozvíjí své aktivity hlavně v Brně. Na tamnějším magistrátu má ale Rusňák podle zdrojů MF DNES jen malý vliv. Rusňákova žena (a dcera Schillerové) Petra se však díky dobrému místu na kandidátce v komunálních volbách stala brněnskou radní. Dle dohody, kterou členové ANO udělali, na kampaň přispěla darem 200 tisíc korun. Nyní má na brněnské radnici vedené hnutím na starosti marketing a cestovní ruch Brna. A straníci s ní počítají i dále. Do parlamentních voleb bude kandidovat z osmého místa. Má tak reálnou šanci stát se poslankyní.

„Kandidovala jsem v roce 2014. V té době moje matka ještě pracovala na finanční správě v Brně. Její nynější funkce se mnou nijak nesouvisí. Pracovní věci spolu neřešíme. Jen ty rodinné,“ konstatovala Rusňáková.

Rozsáhlou kauzou úniků z policejních spisů se zabývá Vrchní státní zastupitelství v Olomouci ve spolupráci s Národní protidrogovou centrálou. V případu jde o úniky informací z trestních řízení a policejních databází. Podle České televize se vyšetřování týká i elitních policistů (více čtěte zde).