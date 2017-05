Koalici lidovců se starosty průzkum nepřeje, do Sněmovny by se nedostala

13:07 , aktualizováno 13:07

První volební model, který zohledňuje v sobotu stvrzenou koalici KDU-ČSL a hnutí STAN v nacházejících parlamentních volbách, spolupráci lidovců a starostů příliš nepřeje. Agentura Focus uvádí, že by v květnu získala jen 7,4 procenta hlasů, což by jí pro vstup do Sněmovny nestačilo. Volby by vyhrálo ANO, druhá zůstává ČSSD.