Vládní krize nejvíc uškodila ČSSD, ukázal průzkum. ODS přeskočila komunisty

Oproti dubnovému průzkumu CVVM ztratilo ANO půl procentního bodu, zatímco ČSSD dva procentní body. Na vládní krizi dle hodnocení 488 respondentů by v květnu nejvíce vydělala ODS, jíž by volilo 13 procent voličů. ODS by se tak přehoupla před dosud dlouhodobě třetí KSČM (11,5 procenta).

Lidovci mají podporu 8,5 % voličů, čímž si polepšili o jeden procentní bod. Díky tomu by společně s hnutím STAN, se kterým pravděpodobně půjdou do podzimních voleb v koalici, dosáhli na potřebných 10 procent. Požadovaných 5 % nutných pro vstup do Sněmovny splňuje i TOP 09 se 7 %.

Jedno procento pro vstup do Sněmovny by chybělo Pirátům, kterým průzkum přiřkl 4 procenta hlasů.



Do Poslanecké sněmovny by se podle volebního modelu dostalo celkem šest politických stran.

Voleb by se rozhodně nebo spíše ano v současné době zúčastnilo 56 procent dotázaných, spíše nebo rozhodně ne 35 procent, devět procent neví. Podle získaných dat by nyní byla deklarovaná volební účast nižší, než tomu reálně bylo v parlamentních volbách v říjnu 2013, kterých se zúčastnilo 59,5 %.

Průzkum CVVM se uskutečnil ve dnech 8.-18. května 2017 a zúčastnilo se ho 488 respondentů starších 18 let.